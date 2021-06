Von Ulrich Krökel, RNZ Warschau

Bratislava. Ist ein Totenkopfsymbol in einer Handynachricht schon ein Beweis für einen Mordauftrag? Und was sagt ein Puls von 161 Schlägen pro Minute über den Gemütszustand einer Frau aus, die gerade vom Helfer eines Killers die verschlüsselte Nachricht "Mission erfüllt" bekommen hat? Mit diesen und ähnlichen Fragen muss sich in der Slowakei nun erneut ein Sondertribunal befassen. Das entschied das Oberste Gericht des Landes in Bratislava und hob zwei frühere Freisprüche im Mordfall Jan Kuciak auf.

Ein Auftragskiller hatte den Journalisten und seine Verlobte Martina Kusnirova im Februar 2018 in ihrem Haus erschossen. Beide wurden nur 27 Jahre alt. Der Mörder und zwei Mittäter waren zwar schnell gefasst und wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Anklage gegen die mutmaßlichen Drahtzieher, den Oligarchen Marian Kocner und seine Vertraute Alena Zsuzsova, scheiterte jedoch im September 2020 aus Mangel an Beweisen. Beide bestreiten die Tat.

Dieses Verfahren vor dem Sondertribunal in Pezinok sei "fehlerhaft", entschied nun das Oberste Gericht, das aber kein eigenes Urteil über Kocner und Zsuzsova fällte, sondern nur dem Berufungsantrag der Anklage stattgab. Der Prozess muss deshalb neu aufgerollt werden. Die Angehörigen der Ermordeten reagierten im Gerichtssaal mit sichtlicher Erleichterung. Wie zermürbend die Suche nach der Wahrheit für die Familien ist, zeigten vor allem die Reaktionen der Mutter von Kusnirova, die immer wieder das Gesicht tief in ihren Händen vergrub.

Eine Garantie, dass Kocner und Zsuzsova in der Neuauflage des Verfahrens schuldig gesprochen werden, gibt es allerdings nicht. Denn die heißesten Spuren führten zwar von Anfang an zu dem heute 58-jährigen Oligarchen und seiner rechten Hand Zsuzsova. So verfügten die Ermittler über Chatprotokolle des Messengers "Threema", über den Kocner und Zsuzsova kommunizierten und dabei Totenkopf-Emojis verwendeten. Nicht zuletzt deutete auch Kuciaks investigative Arbeit auf eine Beteiligung der beiden hin.

Der Journalist hatte hartnäckig hinter den Kulissen von Kocners Immobilien- und Finanzimperium recherchiert und dabei zahlreiche dubiose Geschäftspraktiken aufgedeckt. Vor allem jedoch war er dabei, eine Art Mafia-Netzwerk zu enttarnen, das den "Paten" Kocner mit höchsten Kreisen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verband. Und dennoch: Was den Ermittlern bis heute fehlt, ist ein eindeutiger Beweis.

Das war auch der Grund, warum das erste Sondertribunal die beiden Angeklagten im September 2020 freisprach. "Es wurde kein einziges direktes Beweisstück vorgelegt", urteilte damals Richterin Ruzena Sabova. Es gelte der Grundsatz "im Zweifel für die Angeklagten", erklärte Sabova und löste mit ihrer Entscheidung Schockwellen aus. Zumal der Freispruch die Frage offen ließ: Wer, wenn nicht Kocner, könnte den Doppelmord in Auftrag gegeben haben?

An dem Entsetzen im Land änderte auch die Tatsache nichts, dass Kocner inzwischen wegen Betrugs in Millionenhöhe zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde. "Es geht um Gerechtigkeit für Jan und Martina", erklärte die Mutter der ermordeten Kusnirova: "Das haben wir unseren Kindern am Grab versprochen." In der zweiten Auflage des Prozesses wird nun viel davon abhängen, wie das Gericht neue Analysen der alten Indizienbeweise bewertet. So legte die Staatsanwaltschaft ein 67 Seiten langes Gutachten zu den Chatprotokollen vor.

Doch reicht das? Die Beweisführung ruht auf unsicherem Fundament. So ist es den Ermittlern inzwischen zwar gelungen, Zsuzsovas Fitnessarmband auszulesen. Demnach schnellte die Herzfrequenz der Kocner-Vertrauten auf 161 in die Höhe, als sie unter einem vereinbarten Code vom erfolgten Doppelmord erfuhr. Aber ist das schon ein Beweis? Darüber zu urteilen, ist nun die Aufgabe.