Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Johannes Kahrs (56) ist Sprecher des Seeheimer Kreises und haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Herr Kahrs, was bedeutet der angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer von einer Kanzlerkandidatur für die Union und vom CDU-Vorsitz für die Große Koalition?

Das ist ein Problem, das intern in der Union gelöst werden muss. Ich glaube nicht, dass das die Große Koalition tiefgreifend berührt. Abseits dessen glaube ich, für die Bundeswehr ist es gut, wenn sie wieder eine Chefin hat, die sich 100-prozentig um sie kümmern kann.

Wer ist denn für die SPD in der Großen Koalition nun der entscheidende Ansprechpartner bei der CDU? Kramp-Karrenbauer kann es ja kaum mehr sein?

Sie hat angekündigt, dass sie bis zum Sommer an der Spitze der Partei bleiben will. Mal sehen, ob sie das durchhält. Ansonsten ist unser wichtigster Ansprechpartner die Bundeskanzlerin. Angela Merkel hat ja auch schon in den letzten Tagen in der Not geholfen.

Eine Gefahr für die Große Koalition aus der jüngsten Entwicklung und dem, was womöglich noch an Unruhe in der Union folgen wird, sehen sie also derzeit nicht?

Man muss ja auch ein bisschen selbstkritisch sein. Die SPD hatte diese Phase vor kurzem auch. Und die Union hat sie eben jetzt. Ich glaube nicht, dass das die Große Koalition gefährdet. Wichtig ist: die Parteien müssen ihre Führungsprobleme intern klären und zugleich dafür sorgen, keine Auswirkungen auf das Regierungsgeschäft zuzulassen.

Gibt es denn unter den möglichen AKK-Nachfolgekandidaten – Friedrich Merz, Jens Spahn, Armin Laschet – einen, mit dem es für die SPD problematisch innerhalb der Großen Koalition werden könnte?

Das ist die alleinige Entscheidung der CDU, wen sie als neuen Parteivorsitzenden, als neue Vorsitzende, wählt. Jedem der genannten Kandidaten kann man unter bestimmten Umständen etwas abgewinnen. Es ist die Frage, wie man das beleuchtet. Man kann fragen, wer am effektivsten die Union zusammenhält, man kann aber auch fragen, gegen wen man am ehesten eine Bundestagswahl gewinnt. Als Sozialdemokrat kann ich nur raten, sich aus dieser Auseinandersetzung herauszuhalten.

Was bedeutet der angekündigte Rückzug von Kramp-Karrenbauer für die weitere Entwicklung in Thüringen?

Zum einen fragt man sich, warum Kramp-Karrenbauer zurücktritt und nicht auch FDP-Chef Christian Lindner. Zum anderen glaube ich, ist es wichtig in Thüringen, dass die CDU sich nun überlegt, ob sie die Linkspartei weiter genauso behandeln will wie die Höcke-AfD. Ich meine, die CDU in dem Bundesland sollte sich überlegen, ob es nicht schlauer ist, nun Neuwahlen zu ermöglichen und zuvor, für eine Übergangszeit, einigen ihrer Abgeordneten die Chance zu lassen, Bodo Ramelow von den Linken als Ministerpräsident direkt zu wählen.