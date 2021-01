Von Michael Abschlag

Heidelberg. Peter Ullrich (44; F.: zg) ist Kulturwissenschaftler und Soziologe am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin.

Herr Ullrich, der Historiker Achille Mbembe hat das nationalsozialistische Deutschland mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen und das mit Israel. Ist das antisemitisch?

Ob etwas antisemitisch ist, kann man nicht per Checkliste beantworten. Das hängt immer vom Kontext ab. Man findet in den Publikationen der NPD solche Vergleiche, und sie haben dort ganz klar den Zweck, die deutschen Verbrechen zu relativieren. Bei Achille Mbembe stehen sie in einem anderen Kontext. Er ist ein postkolonialer Theoretiker, dessen Denken um das Konzept der Trennung kreist, und die sieht er an vielen Orten am Werk. So ordnet er die verschiedenen Fälle ein, auch solche, mit denen er sich inhaltlich wenig auseinandersetzt. Ich finde das schematisch und vereinfachend, und der Komplexität Israels etwa wird das nicht ganz gerecht. Aber bei seiner Person sehe ich keinen Antisemitismus.

Der zweite Kritikpunkt war, dass er die BDS-Initiative unterstützt hat. Wie schätzen sie diese Bewegung ein?

Die BDS-Bewegung ist hochgradig ambivalent. Sie ist zum einen eine Antwort von Palästinensern auf die israelische Besatzung. Sie ist aber inzwischen zum vielleicht wichtigsten sichtbaren Ausdruck palästinensischer Interessenvertretung geworden, und da sammelt sich fast das ganze politische Spektrum. Dazu gehören linke Gruppen, aber auch antisemitische Akteure wie die Hamas oder der Islamische Dschihad. Das sind Akteure mit einer islamistischen und antisemitischen Programmatik – die Hamas etwa zitiert in ihrer Charta aus den Protokollen der Weisen von Zion. Das macht die Heterogenität dieser Bewegung aus. Aber ich würde sie nicht insgesamt als antisemitisch bezeichnen.

Der Bundestag hat BDS als antisemitisch eingestuft. Kritiker bemängeln, dadurch würde die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden...

Das wird häufig etwas verzerrt wahrgenommen. Auch die "Weltoffenheit"-Initiative kritisiert BDS, weil dieser für Abschottung und Kommunikationsabbruch steht. Die Initiative will BDS nur nicht generell und umfassend als antisemitisch einstufen, wie das der Bundestag getan hat. Damit soll eine grundsätzlich legitime Position aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen werden.

Aber sehen Sie eine Einschränkung des Diskurses?

Der Diskurs ist auf jeden Fall eingeschränkt. Mittlerweile gab es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die abgesagt oder massiv angegriffen wurden, nicht nur bei BDS-Unterstützern. Es gab Absagen von Konferenzen, Proteste bei Preisverleihungen, Rufmordkampagnen gegen renommierte Wissenschaftler. Die Diskussion um Antisemitismus dient hier oft als Instrument, andere Positionen im Nahostkonflikt zu diskreditieren.

Die postkoloniale Bewegung kümmert sich stark um die Aufarbeitung von Kolonialismus und Rassismus. Gibt es denn in dieser Bewegung antisemitische Strömungen?

Es gibt eine unzureichende Auseinandersetzung mit den Spezifika des Antisemitismus. Die postkoloniale Theorie fokussiert Rassismus und begreift Antisemitismus oft als bloße Unterform von Rassismus. Aber Antisemitismus hat eigene Charakteristika. Das ist ein blinder Fleck bei Teilen des Postkolonialismus. Dasselbe gibt es auch umgekehrt. Die Antisemitismus- und die Rassismus-Forschung haben sich sehr getrennt voneinander entwickelt. Eigentlich könnten sie sich gegenseitig immens beflügeln. Aber da dieses Feld so politisiert ist, sind manche Forschende zugleich Anwalt für die eine oder andere Seite. Beim Nahostkonflikt prallen die beiden Seiten aufeinander, und so kommt es nicht zu dem eigentlich nötigen Dialog, sondern oft eher zu einer Opferkonkurrenz zwischen Betroffenen von Antisemitismus und Rassismus und deren Unterstützern.