Von Andreas Herholz

Herr Lauterbach, die FDP will ein schärferes Rauchverbot auch in der Öffentlichkeit – sollte Deutschland dem Beispiel Schwedens folgen?

Ein schärferes Rauchverbot auch an öffentlichen Plätzen wäre sinnvoll. Das Rauchen auf öffentlichen Plätzen zu verbieten, kann nur ein erster Schritt sein. Wir sollten jetzt das Tabakwerbeverbot endlich umsetzen. Die Union blockiert hier nach wie vor. Der Einfluss der Tabak- und Werbelobby ist bei der Union nach wie vor enorm groß. Die FDP hat hier immer noch eine unklare Haltung. Sie muss sich endlich dazu klar bekennen. Die Liberalen sollten die Initiative der SPD für ein Tabakwerbeverbot endlich unterstützen, sodass wir hier endlich handeln können. Dieses Verbot muss endlich kommen.

In Schweden geht man sehr restriktiv gegen das Rauchen in der Öffentlichkeit vor. Dort darf auch etwa vor Bars und Restaurants nicht mehr geraucht werden. Sollte man hierzulande auch so weit gehen?

Wir sollten uns dem schwedischen Modell in Schritten nähern. Das Rauchen in der Öffentlichkeit sollte überall dort verboten werden, wo sich Passivrauchen schwer vermeiden lässt und Nichtraucher nur schwer ausweichen können. Wir brauchen klare Raucherzonen in der Öffentlichkeit, so wie es sie auf Bahnhöfen schon gibt. Das Wichtigste wäre jetzt, Kinder zu schützen. Dabei ist das Tabakwerbeverbot das zentrale Element. Mit der Tabakwerbung in Deutschland werden ganz gezielt Kinder und Jugendliche süchtig gemacht. Das muss endlich beendet werden.

Welche Wirkung erhoffen Sie sich von den Verboten?

Lauterbach: Es ist vor allem auch ein ethisches Problem. Rauchen ist immer mehr ein Problem von Menschen, die sozial schwächer sind. Das führt zu schweren Erkrankungen in einem hohen Ausmaß. Viele Krebserkrankungen und Schlaganfälle ließen sich vermeiden. Dass die Takakindustrie ihren Profit mit den Ärmsten und mit Kindern macht, ist nicht akzeptabel. Wir müssen dringend mehr gegen das Rauchen tun.