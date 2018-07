Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Es hat gedauert, und das doppelt: Eigentlich wollte Annegret Kramp-Karrenbauer schon im Juni in Heidelberg sein. Dann kam die Regierungskrise um den Migrations-Masterplan, "AKK" musste nach Berlin, der Besuch bei der Basis (und der RNZ-Redaktion) fiel erst einmal aus. Am Dienstag war es nur noch ein schnöder Autobahnstau, der den "Zuhör"-Termin ein wenig nach hinten schob. Im Anschluss nahm sich die CDU-Generalsekretärin noch Zeit für ein Gespräch mit der RNZ.

Frau Kramp-Karrenbauer, was haben Sie heute beim Treffen mit der Basis in Heidelberg gelernt?

Zum einen, dass es ein Riesenbedürfnis gibt an der Basis, zu diskutieren, Dinge anzusprechen, offen auszutragen. Und dass es hier das Ringen um die Frage gibt: Was macht die CDU aus, wo stehen wir mit unseren Werten im Unterschied zu anderen Parteien? Da gab es heute Abend viel mehr Wortmeldungen dazu, als das bei anderen Stationen der Fall war.

So richtig emotional wurde es an zwei Punkten: Zuwanderung/Flüchtlinge - und die "Ehe für alle". Sind das Themen, bei denen die Basis vielleicht nie wieder zu besänftigen sein wird?

Zuwanderung wird über die Partei hinaus sehr emotional diskutiert. Das berührt viele persönlich und polarisiert auch. Das ist ein Befund, den wir bei allen Veranstaltungen hatten. Interessant ist aber, dass es nicht das Thema Nr. 1 ist, sondern dass es auch viele andere Themen, zum Beispiel rund um Wirtschaft oder Digitalisierung gibt. Das Thema Ehe für alle ist in der Partei umstritten. Ich könnte für meinen eigenen Landesverband nicht sagen, wie eine Abstimmung auf einem Parteitag ausgehen würde. Gerade Ehe und Familie sind für die CDU eines unserer Kernthemen. Deswegen haben wir schon immer besonders leidenschaftlich darüber gestritten.

Spielt das Thema für das Grundsatzprogramm, das ja in die Zukunft weisen soll, eigentlich noch eine Rolle?

Die juristischen Grundlagen sind entschieden. Aber wir haben jetzt viele weitere Fragen, etwa zu neuen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin. Oder wenn wir ganz neue Familienformen haben, wie ist das eigentlich mit Umgangsrechten der Eltern? Wo bleibt das Recht des Kindes? Das wird uns noch vor viele sehr intensive Diskussionen stellen. Und die werden wir im Rahmen des Programmprozesses auszutragen haben.

Wenn die "Ehe für alle" als Thema eigentlich durch ist - braucht es vielleicht ein anderes Symbol auf dem Gebiet, um die Parteiseele zu befrieden?

Über diese gesellschaftspolitischen Fragen werden wir weiter streiten. Es wird um Fragen gehen wie: Wer hat Zugang zu Reproduktionsmedizin wie künstliche Befruchtung - und wollen wir das überhaupt zulassen?

Leihmutterschaft ist ohnehin in Deutschland verboten.

Es gibt auch politische Kräfte, die sagen: "Wir wollen das zulassen." Die gesellschaftliche Diskussion wird dort fortgeführt. Und da muss die CDU ihre Position einnehmen. Das müssen wir von Anfang an in den eigenen Reihen sehr ernsthaft diskutieren. Es darf uns nicht wieder wie bei der "Ehe für alle" passieren, dass wir uns über Jahre hinweg jedes kleine Stück vom Bundesverfassungsgericht abverhandeln lassen, weil wir die Kraft nicht hatten, diese politische Diskussion offen zu führen.

Hat sich die CDU dem Zeitgeist unterworfen, wie hier ein Teilnehmer sagte?

Es ist immer eine Gratwanderung. Wir wollen unsere Mitglieder halten und neue für unsere Partei gewinnen. Wir wollen Wahlen gewinnen, um politisch gestalten zu können. Das geht nicht, wenn wir die Antworten geben, die 1950 oder 1955 diskutiert worden sind. Wichtig ist, dass wir auf der Grundlage unserer Werte, unseres Grundgerüstes eine Werteentscheidung treffen in einer Form, die heute akzeptabel ist. Heute regt sich niemand mehr darüber auf, wenn ein Kind nicht-ehelich geboren wird. Bis in die 60-er Jahre hinein war das ein Stigma für das Kind! Die Frage ist nicht: Passen wir uns dem Zeitgeist an? Sondern: Wie setzen wir unser Wertefundament in Politik um, die Antworten auf die Fragen im Jahr 2018 gibt?