Von Alexander Rechner

Heidelberg. Die grüne Heidelberger Bundestagsabgeordnete Dr. Franziska Brantner (42) ist Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Frau Brantner, Wirtschaftsminister Robert Habeck räumt eine Naivität gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin ein. Teilen Sie dies?

Viele hatten sich in der Vergangenheit immer einen anderen Putin erhofft und wollten die Anzeichen sowie Warnungen nicht wahrhaben. Nun aber sehen wir mit aller Klarheit, woran wir sind.

Und woran sind wir Europäer nun?

Putin ist ein Diktator, der in Europa Angriffskriege führt.

Wie muss der Westen jetzt auf diese Aggression reagieren?

Wir benötigen nun deutliche Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Zudem sollten wir soweit noch möglich, die Ukraine unterstützen. Europa muss in der Verteidigungspolitik handlungsfähig werden. Wichtig ist auch: Wir müssen von Importen fossiler Energieträger, wie Gas, Öl oder Kohle unabhängiger werden. Deshalb müssen wir jetzt beim Ausbau von erneuerbaren Energien wesentlich schneller vorankommen – dies dient auch der Sicherheit Deutschlands.

Sie sprachen sich gerade für deutliche Wirtschaftssanktionen aus. Muss Europa dabei auch den Gashahn zudrehen?

Es ist jetzt unsere Aufgabe, so schnell wie möglich die erneuerbaren Energien auszubauen und den Bedarf an Gas zu reduzieren. Deutschland kann eine Weile ohne russisches Gas auskommen. Für diesen Winter haben wir Vorkehrungen getroffen. Für den kommenden Herbst müssen wir aber sicherstellen, dass unsere Gasspeicher voll sind. Und genau das gehen wir auch rechtlich durch Verpflichtungen zur Einspeicherung an.

Wie wehrhaft sind Deutschland und Europa gegen Russland?

Als Europäer müssen wir jetzt mit einer europäischen Verteidigungsunion ernst machen. Nun ist eine europäische Verteidigungspolitik gefordert, in der wir Synergien schaffen und uns selbst die Kapazitäten geben, die wir brauchen. Und wir wissen auch, dass wir im Rahmen der Nato unsere baltischen und osteuropäischen Nachbarländern stärken müssen.

Und wie geht es nun weiter?

Wir erleben eine Zäsur, die wir als einen Weckruf wahrnehmen müssen. Der ,Pax Americana’ ist für uns vorbei. Wir Europäer müssen uns selbst um unsere eigene Sicherheit kümmern. Das betrifft auch die Wirtschaft, den digitalen Bereich sowie den Weltraum. Wir müssen unsere eigenen Kapazitäten zur Abwehr und zur Innovation schaffen. Und auch die Strukturen müssen geändert werden. Die Abschaffung der Einstimmigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik muss jetzt endlich vollzogen werden, damit einzelne Staaten uns nicht immer zurückhalten können.