Von Klaus Welzel

Heidelberg. Er gehört zu den Pionieren der deutschen Wahlforschung. Dieter Roth (81) hob mit Kollegen 1974 die Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim aus der Taufe, etablierte drei Jahre später das "Politbarometer" und begleitete viele Wahlabende im Fernsehstudio.

Prof. Roth, die Umfragen besagen ja, das Rennen sei bereits gelaufen – Olaf Scholz wird Kanzler. Hat Unionskanzlerkandidat Armin Laschet überhaupt noch eine Chance?

Die Wahl ist ja am 26. September, dann wird das entschieden. Es hat in der Vergangenheit, auch in der letzten Woche vor der Wahl, noch deutliche Veränderungen gegeben. Aber so große Umbrüche, dass Laschet und die Union siegen würden, wären ungewöhnlich. Ich erwarte sie auch nicht. Der Vorsprung von Scholz und der SPD ist inzwischen über eine so lange Zeit stabil, dass das Ergebnis relativ sicher erscheint.

Wer ist denn am Ende wichtiger: die Partei oder der Kanzlerkandidat?

Entgegen der Meinung vieler Journalisten ist die Partei wichtiger als der Kandidat. Diese Bindungen an die Partei können aber auch leicht beschädigt werden, wie wir jetzt sehen.

Sie haben ja gerade erst Scholz genannt und dann die SPD, vermutlich weil er die Partei nach oben zieht. Also ist hier der Kandidat doch wichtiger?

Das stimmt und ist auch etwas ungewöhnlich. Aber die vielen Studien, die wir auch nach der Wahl machen, zeigen, dass die Partei für das Wahlergebnis letztlich entscheidend ist. Bedenken sollte man auch, dass wir Stimmungen vor der Wahl erfassen, das Ergebnis am Wahltag ist das nicht. Erschwerend wirkt auch der sehr, sehr hohe Anteil an Briefwählern, was wir so bisher nicht kannten. Die Landeswahlleiter erwarten hier über 50 Prozent, bei der letzten Wahl waren es 28,6 Prozent. Das war schon eine deutliche Steigerung.

Die Grünen schneiden ja bei Wahlen meist schlechter ab als in Umfragen. Halten Sie es für möglich, dass die Grünen Platz drei noch abgeben müssen?

Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Sie haben recht, dass die Grünen in der Regel überschätzt werden, aber das ist in den Projektionen bereits eingepreist. In den Rohdaten, die wir erheben, sind die Grünen stärker, als diese 15, 16, 17 Prozent, die veröffentlicht werden. Da ist auch die SPD stärker, als sie im Moment ausgewiesen wird, und vor allem ist die AfD sehr viel schwächer als in den veröffentlichten Zahlen. Das sind Ergebnisse, die wir in Modellen der Forschungsgruppe Wahlen entwickelt haben – aus der Erfahrung heraus.

Vor drei Monaten hatte auch die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock Chancen, Kanzlerin zu werden. Welche gravierenden Fehler hat sie gemacht?

Was sie selber für Fehler gemacht hat, kann ich nicht beurteilen. Aber die Fehler, die in den Medien herausgestellt worden sind, sind die Fehler, die Anfängern immer passieren: Ungenauigkeit, schlechte Beratung, schlechte Rechercheure im Umfeld. Sie selbst wird schon als eine fähige Frau eingeschätzt. Das konnte man auch in den Umfragen nach dem Triell sehen, wo sie nach der Sendung besser eingeschätzt wurde als vor der Sendung. Also, wenn man sie sieht und argumentieren hört. Aber die Hypes, die sie vor drei Monaten hatte, dazu hatte sie selbst wenig beigetragen. Am Anfang reichte es, zu wissen, dass sie eine Frau ist, jung ist. Aber dann, als die Fehler bekannt wurden, kam es darauf an, wie die Medien die Sache beurteilen, und die haben sie runtergeschrieben.

Sie haben sie auch raufgeschrieben.

Das stimmt. Das passiert bei vielen Wahlen, auch international.

Sie haben gerade das Triell erwähnt und die Blitzumfragen während der Sendung. Wie gerecht sind diese Blitzumfragen eigentlich?

Blitzumfragen nach einem Triell sind relativ glaubwürdig. Die Leute werden vorher ausgesucht, und haben bereits an Umfragen der Forschungsgruppe teilgenommen. Dadurch haben wir über diese Befragten relativ viele Daten und können eine repräsentative Auswahl für die Zuschauer des Ereignisses errechnen. Insofern sind diese Blitzumfragen in ihrem Ergebnis sehr zuverlässig.

Abschließend noch einmal zur Wahl am kommenden Sonntag: Was ist außer der hohen Briefwahlbeteiligung noch anders als vor vier Jahren?

Das ungewöhnliche Interesse an der Wahl von 76 Prozent. Dann die Tatsache, dass 82 Prozent davon ausgehen, dass der Ausgang der Wahl ungewiss ist, dieser Wert lag 2017 bei 41 Prozent zum vergleichbaren Zeitpunkt. Und es gibt auch viele Unsicherheitsfaktoren bei den Umfragen, obwohl im Grunde die meisten Umfragen ähnlich aussehen. Der Trend der letzten Wochen hat sich allerdings verstetigt.