Wohltätigkeitsorganisationen, aber auch staatliche Stellen nennen erschütternde Zahlen. Etwa 14,5 Millionen Menschen lebten nach Angaben des Parlaments im Vereinigten Königreich im Finanzjahr 2019/20, also vor der Pandemie, in Armut. Das bedeutet, dass mehr als jeder Fünfte nach Abzug der Miete nicht mit seinem Lohn über die Runden kam.

Die Befürchtung ist, dass die Nachwirkungen der Corona-Krise die Lage verschärfen. Denn derzeit steigen die Energiekosten wie fast überall auf der Welt massiv. Auf etwa 14 Millionen Haushalte könnten spätestens im Frühling deutlich höhere Zahlungen für Gas und Elektrizität zukommen, warnt die Aufsichtsbehörde Ofgem. Außerdem erhöht die konservative Regierung die Steuern, um die Kosten der Pandemie zu schultern. Denkfabriken haben errechnet, dass davon vor allem jüngere Arbeitnehmer und Menschen, die von Sozialleistungen abhängig sind, betroffen sein werden. Wohlhabendere Rentner hingegen würden kaum Einschnitte merken.

Vor allem die Sorge um die Kinder steigt - etwa 4,3 Millionen leben mit ihren Familien in relativer Armut. 18 Monaten später dürfte ihre Zahl deutlich gestiegen sein, wie Juliet Stone von der Universität Loughborough sagt. Armut wirkt sich etwa auf die Gesundheit aus. Viele Kinder leiden an Fettleibigkeit, weil sich die Eltern keine gesunden Lebensmittel leisten können. "Food Poverty" - Lebensmittelarmut - nennt sich das Phänomen, auf das auch schon der Discounter Aldi aufmerksam machte. In einer Umfrage der Organisation Action for Children unter arbeitenden Eltern gaben kürzlich 30 Prozent an, auf manche Mahlzeiten verzichten zu müssen. Andere ersetzen warmes Essen häufiger mal mit Frühstücksflocken.

Die Regierung versucht zwar mit einzelnen Maßnahmen, den Druck auf die ärmeren Haushalte zu senken. So soll es Zuschüsse geben. Mittlerweile denkt Finanzminister Rishi Sunak auch laut darüber nach, die Steuern, die auf einen Rekordstand steigen, rechtzeitig vor der nächsten Wahl zu senken. Ein gesamtheitlicher Ansatz aber fehlt. "Derzeit hat die Regierung keine Strategie und keine messbaren Ziele, an denen sie zur Rechenschaft gezogen werden könnte", kritisierte der oppositionelle Labour-Politiker Stephen Timms als Chef des Parlamentsausschusses für Arbeit und Rente in einem Bericht. Es mangele schon an der Übersicht: Bisher erfassten die Regierungsstatistiken nicht einmal die Zeit der Pandemie.

Angesprochen auf die hohe Armutsquote und -gefahr in einem der reichsten Industrieländer regiert die Regierung oft unwirsch. Im Gedächtnis ist noch, wie vor rund einem Jahr das Kabinettsmitglied Jacob Rees-Mogg dem UN-Kinderhilfswerk politische Einflussnahme vorwarf. Unicef hatte damals mitgeteilt, Geld für Frühstück in armen Familien in London zur Verfügung zu stellen.

Hoffnungsträger ist daher für viele Menschen kein Regierungsvertreter. Diese Rolle hat längst ein Profi-Fußballer übernommen: Marcus Rashford. Der englische Nationalspieler wuchs selbst in armen Verhältnissen auf. Eindrücklich erzählte seine Mutter einst, dass sie auf Mahlzeiten verzichtete, um Marcus und seine Geschwister ernähren zu können.

Rashford hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Regierung ihr Programm für kostenlose Schulessen ausweiten musste. Dafür wurde der Stürmer von Manchester United bereits mit einer Ehrendoktorwürde sowie einer königlichen Ehrung ausgezeichnet. Doch das reicht ihm hinten und vorne nicht. Erst vor Kurzem forderte Rashford die Politiker zum Handeln auf: "Es ist an der Zeit, dass sie das wahre Ausmaß des Kampfes aus erster Hand sehen. Covid-19 kann nicht mehr als Ausrede verwendet werden", sagte er.