Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Gedenken nur per Video, keine Kranzniederlegung am Grab in Speyer und keine große Andacht – wegen der Corona-Epidemie wird es am heutigen Freitag kein öffentliches Gedenken geben. Stattdessen ehrt die CDU den 2017 verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl an seinem 90. Geburtstag per Video. Mit digitalen Filmclips wollen CDU-Vizechefin Julia Klöckner und andere Parteifreunde aus Rheinland-Pfalz erinnern. Es ist der Rückblick auf eine politische Karriere voller Triumphe und Tragödien.

Der Aufsteiger aus der Provinz

Mit 39 Jahren wird der promovierte Historiker, 1930 in Ludwigshafen geboren, Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, schart politische Talente wie Heiner Geißler um sich. Anfangs als Provinzler verspottet, sehen nicht wenige Journalisten, aber auch Parteifreunde und politische Gegner in ihm zunächst nur eine Eintagsfliege. "Er wird nie Kanzler werden. Er ist total unfähig, ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen", irrt auch Kohls Dauer-Widersacher Franz Josef Strauß 1976. Es ist das Jahr, in dem Kohl – seit drei Jahren CDU-Vorsitzender – als Kanzlerkandidat für die Union in Bonn mit 48,6 Prozent immerhin das zweitbeste Wahlergebnis ihrer Geschichte erreicht. Zur Regierungsmehrheit reicht es allerdings nicht. Dennoch wechselt er als Oppositionsführer ("Ich will Kanzler werden") nach Bonn in den Bundestag. Als vier Jahre später auch CSU-Chef Strauß als Kanzlerkandidat der Sieg nicht gelingt, ist der Weg wieder frei für den Machtmenschen Kohl.

Am 1. Oktober 1982 ist er am Ziel, nimmt nach dem erfolgreichen konstruktiven Misstrauensvotum die Glückwünsche des abgewählten SPD-Vorgängers Helmut Schmidt entgegen. Kohl ist in der Zentrale der Macht angekommen und wird dort 16 Jahre bleiben – länger als jeder andere Kanzler.

Machtmensch und Pragmatiker

Nach seinem Regierungsantritt kündigt Kohl eine "geistig-moralische Wende" an. Doch statt eines großen umfassenden Politik- und Gesellschaftsentwurfs setzt der Pfälzer auf kleine pragmatische Schritte, wartet häufig durchaus erfolgreich ab, anstatt vorausblickend zu entscheiden. "Seine große Stärke war es, keinen Plan zu haben", beschrieb Kohl-Biograph Klaus Dreher seinen Politikstil. Der Drei-Zentner-Mann, der von den Medien lange bekämpft wurde, hat jedoch ein "Händchen" für Personalentscheidungen: Heiner Geißler, Kurt Biedenkopf, Norbert Blüm, Klaus Töpfer oder Richard von Weizsäcker, aber auch Wolfgang Schäuble und Angela Merkel – sie alle gehören zu seinen Entdeckungen.

Der "Strippenzieher par excellence" macht sich anfangs immer wieder intellektuelle Vor- und Querdenker zu Verbündeten. Er wird vor allem durch seinen unbändigen Willen zur Macht angetrieben. Kohls Netz an Kontakten und persönlichen Verbindungen in der Partei und darüber hinaus schafft Abhängigkeiten, dient ihm zum Machterhalt und zur Kontrolle seiner Gegner. Der pfälzische Machiavelli duldet niemanden neben sich. Seine Welt teilt er vor allem in Freund und Feind ein. Er selbst polarisiert, wird verehrt, verspottet und gehasst. Als sein Generalsekretär Geißler auf dem Bremer Parteitag 1989 Kohl durch den damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth an der Parteispitze ersetzen will, hat Kohl bereits lange vorher Wind davon bekommen, vereitelt den Putsch und trennt sich von seinem Widersacher.

Überwirft Kohl sich mit jemandem, dann meist irreparabel. Ob Geißler, Schäuble oder Blüm – die Beziehung zu den Freunden und Weggefährten von einst ist zerrüttet. Selbst in seiner Familie wird es später zu Brüchen kommen.

Der Kanzler der Einheit

Doch gerade in dem für ihn wohl entscheidendsten Moment seiner Regierungszeit demonstriert der "Kanzler der Einheit" Entschlossenheit und eine glückliche Hand. Mit seinem Zehn-Punkte-Plan und Verhandlungsgeschick trägt Kohl entscheidend dazu bei, dass die Chance, die sich aus der friedlichen Revolution 1989 ergibt, auch genutzt wird.

Dabei hilft ihm auch sein außenpolitisches Geschick. Während sich der Rekordkanzler zu Beginn seiner Amtszeit auf internationalem Parkett zunächst sehr ungeschickt bewegt, sind es später vor allem die persönlichen Beziehungen und Freundschaften, die den Staatsmann Kohl zu einem außenpolitischen Schwergewicht machen: etwa zum französischen Präsidenten Francois Mitterand, zu den Kreml-Chefs Michail Gorbatschow und Boris Jelzin oder zu den amerikanischen Präsidenten George Bush senior und Bill Clinton.

Der Sturz

16 Jahre ist Kohl Bundeskanzler – länger als sein politisches Vorbild Konrad Adenauer. An dem mächtigen Oggersheimer scheitern vier sozialdemokratische Kanzlerkandidaten. Erst Gerhard Schröder gelingt 1998 schließlich der Sturz des gealterten Dauerregenten.

Danach beschädigt die Spendenaffäre sein Vermächtnis. Die schwarzen Kassen Kohls, der Millionen von dubiosen Spendern erhalten haben will, deren Namen er nie nennt, belastet auch die Partei. Es ist ausgerechnet Angela Merkel – von Kohl einst zur Ministerin gemacht – die als Generalsekretärin mit ihrem offenen Brief einen Trennungsstrich zwischen der CDU und ihrem früheren Vorsitzenden zieht. Kohl wird ihr das lange übel nehmen.

Nach einem schweren Sturz ist der "Kanzler der Einheit" in seinen letzten Lebensjahren gesundheitlich schwer angeschlagen. Auch in der Familie gibt es Brüche. Nach dem Suizid von Hannelore Kohl und der zweiten Heirat mit Maike Kohl-Richter kommt es zum Zerwürfnis mit den Söhnen. Nach Kohls Tod im Jahr 2017 sorgt die Witwe bis zuletzt immer wieder für Schlagzeilen mit ihrem juristischen Feldzug gegen den früheren Kohl-Biographen Heribert Schwan.

Seine Partei aber hat längst ihren Frieden mit Kohl gemacht. Statt an die Spendenaffäre erinnert man sich heute an den Architekten des europäischen Hauses und den Staatsmann, der die Deutsche Einheit mit ermöglichte.