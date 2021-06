Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Die Grünen legen ab Freitag beim Parteitag letzte Hand an ihr Wahlprogramm. Ein Gespräch über den außenpolitischen Kurs mit der Heidelberger Abgeordneten Franziska Brantner, (41), europapolitische Sprecherin ihrer Fraktion und Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg.

Frau Brantner, was ist eine Defensivwaffe?

Sie spielen auf die Ukraine an: In der Ukraine herrscht Krieg und die Situation ist hoch-komplex. Da gilt es immer gut abzuwägen, was in welcher Situation wirklich hilft, die Lage vor Ort für die Menschen zu verbessern.

Aber es gibt eine sehr grundsätzliche Linie: Keine Waffen in Kriegsgebiete. Was könnte eine Waffe sein, die man dorthin liefern dürfte, wie Ihr Parteichef Robert Habeck angeregt hat?

Das hat er ja selbst hinterher differenziert beschrieben. Es geht um Dinge wie Munitionsräumung, um die Bergung von verwundeten Personen, Zivilisten mit gepanzerten Fahrzeugen. Ein Teil der Ukraine wird von russischer Seite besetzt, der andere destabilisiert. Es war wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen – und das war das Ziel der Reise von Robert Habeck – dass dieser Konflikt nicht einfach vergessen werden darf.

Gerät zur Evakuierung von Verletzten als Waffe – das wäre schon eine merkwürdige Formulierung, oder?

Sie kennen das, dass der offizielle Sprachgebrauch manchmal anders ist als der umgangssprachliche, wie ihn jeder von uns benutzt.

Aber gerade Habeck will doch eine klar verständliche Sprache sprechen.

Deswegen hat er es ja auch noch einmal erklärt. Und ich glaube, es haben auch alle verstanden.

In der rot-grünen Ära haben außenpolitische Fragen Partei und Koalition mehrmals vor Zerreißproben gestellt. Wäre das heute so anders?

Ja, es ist heute anders. Wir haben uns als Partei in dieser Zeit und auch seither weiter entwickelt. Wir sind die Kraft, die klar für Menschenrechte eintritt, die den Systemwettbewerb mit autoritären Staaten in der globalen Dimension sieht und die Konsequenzen mitdenkt. Und wir stehen in der Tradition, dass wir seit 40 Jahren mit Menschenrechtsverteidigerinnen in Kontakt sind, damals in der Sowjetunion, heute in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion wie Russland, der Ukraine oder Belarus, und weltweit und die Beziehungen intensiv pflegen.

Sind die Grünen noch die Friedenspartei, die 1998 in die Regierung ging?

Wir sind immer noch die Partei, die über jeden Einsatz am meisten und ehrlichsten ringt und sich damit beschäftigt, ob eine Intervention einen Beitrag zum Frieden leisten kann. Dafür werden wir ja auch kritisiert, dass wir so intensiv um Interventionen streiten. Und wir sind die Partei, die am konsequentesten für zivile Krisenprävention eintritt. Es ist immer wieder beschämend zu sehen, dass die meisten Konflikte gerade in Afrika sich über Jahre abzeichnen und viel zu wenig präventiv getan wird. Dann explodiert es und alle sind hilflos. Auch die Nachsorge von Konflikten gelingt selten. Dafür gibt es zu wenig politische Aufmerksamkeit und Gelder. Das wollen wir ändern.

Das meint der Programmentwurf mit "aktiver Außenpolitik"?

Ja. Nehmen Sie den Fall Mali. Wenn es da in kürzester Zeit den zweiten Putsch gibt, sagt Macron: Wenn folgende Bedingungen nicht erfüllt werden, ziehen wir unsere Truppen zurück. Und Frau Merkel sagt nichts. Man kann das doch nicht einfach ignorieren. Insofern bin ich froh, dass wir beim letzten Mali-Mandat nicht zugestimmt haben. Diese schlechte Entwicklung war abzusehen. Das politische Agieren fehlt. Man kann den Konflikt dort nur angehen, wenn es einen verlässlichen Weg hin zur Wiederherstellung rechtsstaatlicher, demokratischer Kontrolle der Sicherheitskräfte und einer legitimen und inklusiven Ordnung gibt und endlich das Friedensabkommen umgesetzt wird, zum Beispiel die Infrastruktur im Norden verbessert wird. Da fehlt uns die aktive Außenpolitik.

Das wird im Ernstfall auch bedeuten, einmal Soldaten zu schicken, um einen Waffenstillstand abzusichern.

Dazu haben wir im Grundsatzprogramm festgelegt, dass wir immer versuchen werden, ein international abgestimmtes Verfahren zu finden. Wir wissen aber auch, dass der UN-Sicherheitsrat in den letzten Jahren meistens blockiert war. Dann gibt es immer noch die Alternative über die UN-Generalversammlung zu gehen. Uns ist wichtig, dass es völkerrechts- und Grundgesetzkonform ist. Aber auch durch Nichtstun kann man das Völkerrecht brechen.

Der Programmentwurf beschreibt offen die Dilemmata: Klimaschutz geht nur mit China – aber bei den Menschenrechten müsste man einen harten Konfrontationskurs fahren. Muss man sich irgendwann entscheiden?

Nein, das wäre genau das Falsche, zu sagen: entweder oder. Die Kunst besteht darin, das Und zu gestalten. Das ist die Aufgabe, die unsere Generation zu leisten hat. Man kann auf der einen Seite beim Klimaschutz kooperieren, andererseits sehr wohl verbieten, dass Produkte aus Kinderarbeit bei uns auf den Markt kommen, oder dass unsere Firmen nicht mehr in Regionen aktiv sein können, in denen massive Menschenrechtsverbrechen geschehen.

Auch wenn das die Kooperationsbereitschaft bei den nächsten Klimaverhandlungen nicht erhöhen wird?

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Europa weiterhin einen interessanten Markt für chinesische Exporte haben.. Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind!