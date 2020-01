Von Sören S. Sgries

Mannheim. Das Dach in miserablem Zustand. Die Elektrik hoffnungslos veraltet. Die Inneneinrichtung insgesamt nicht mehr zeitgemäß: So der Zustand des Kulturhauses Käfertaler, als vor drei Jahren die Komplettsanierung begann. Ein bisschen frische Farbe reichte 50 Jahre nach der Grundsteinlegung nicht mehr aus.

Wie passend also, dass sich rund 400 Grüne am Samstag ausgerechnet auf dieser Baustelle trafen. Schauen, was noch trägt. Altlasten ausmisten. Die Partei zukunftstauglich machen. Das ist schließlich die Aufgabe, mit der sich auch die Grünen derzeit, 40 Jahre nach der Parteigründung, befassen. "Neue Zeiten. Neue Antworten. Grundsatz wird Programm", so das Motto dieses Findungsprozesses, der seit zwei Jahren läuft. Mit ein bisschen frischer Farbe, so die Überzeugung der aktuellen Parteiführung, ist es, trotz aller Wahl- und Umfrageerfolge der letzten Zeit, nicht mehr getan. Alles soll auf den Prüfstand. Man will sich nicht blenden lassen davon, dass man für die aktuelle Zeit perfekt aufgestellt zu sein scheint. Nicht träge sein im Erfolg.

Den Ton geben dabei in Mannheim drei an, die selbst für den personellen Umbruch stehen – und allesamt jünger als die Partei sind, die sie führen. Die beiden baden-württembergischen Landesvorsitzenden Sandra Detzer (39) und Oliver Hildenbrand (31). Und Bundeschefin Annalena Baerbock. "Prädikat: kanzlerinnentauglich" bescheinigte der 39-Jährigen jüngst die "taz". Als "inhaltlich sattelfest", mit "unbändigem Tatendrang", als "prominenteste Grüne, die wir haben", kündigt Detzer die Parteifreundin an.

Baerbock, die organisationsstarke Parteichefin, nutzt ihre halbe Stunde auf der Bühne für die großen Linien. "Wenn man groß denken will, muss man wissen, auf welcher Basis man eigentlich steht", sagt sie. Dieser Wertekompass soll dem Programm vorangestellt werden, in Paragrafenform.

"Das Grundgesetz ist so stark, weil es kurz und prägnant und knapp die wichtigsten Werte in einen Satz fasst", so Baerbock. Daran will man sich orientieren, ausgehend von einem Satz, der schon dem "Berliner Programm" von 2002 vorangestellt war: "Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch mit seiner Würde und seiner Freiheit." Da beginnt das grüne Grundgesetz.

Nicht Menschen verändern, sondern "das System verbessern"

In konkrete Politik gemünzt bedeute das, Ziel dürfe nicht sein, den Menschen zu verändern. Wenn man Dinge korrigieren wolle, die in Schieflage seien, müsse man "das System verbessern". Vor allem im Blick hat die Grüne dabei das Klima. Es sei "die Aufgabe unserer Generation", so Baerbock, die Gesellschaft in eine klimaneutrale Zukunft zu führen. Und zwar mit ordnungspolitischen Leitplanken – nicht zu eng gefasst, sonst drohe "Absolutismus". Nicht zu locker, sonst folge "Chaos". Und den gesellschaftlichen Zusammenhalt dürfe man nicht aus dem Blick verlieren.

Wie das dann im konkreten Ringen um die richtige Programmatik aussieht? Darüber müssen Journalisten rätseln. Die sechs Workshops, geleitet von Bundestagsabgeordneten wie Franziska Brantner (Heidelberg) oder Danyal Bayaz (Schwetzingen) oder der Landtagspräsidentin Muhterem Aras, finden hinter verschlossenen Türen statt. Man brauche diese "Schutzräume", um innerparteilich offen diskutieren zu können, ohne das gleich jeder schiefe Satz in der Zeitung auftauche, begründet das Landeschefin Detzer.

Konfliktpotenzial gibt es nämlich genug, auch wenn schon ein erster, 74-seitiger "Zwischenbericht" vorliegt und einen Rahmen gibt. Aber: Wie etwa soll die künftige "Außen- und Friedenspolitik" aussehen? Wie hält man es mit der Wirtschaft? Und selbst bei Umweltfragen dürfte es im Detail doch Dissens geben. Wie die Veganerin mit Kuh-T-Shirt und Slogan-Tasche ("Für Milch sterben Kälber") mit ihrer Parteifreundin, die während einer Rede genüsslich in ihr Salami-Brot beißt, eine gemeinsame Position sucht – bestimmt brisant.

Das Ergebnis jedenfalls darf man Ende November bestaunen. Dann, auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe, soll das komplette Programm nämlich beschlossen werden. Mit "politischen Antworten, die so groß sind wie die Fragen unserer Zeit", verkündet Landes-Chef Oliver Hildenbrand selbstbewusst. "Wir haben es in der Hand, die Welt zu einem friedlicheren, zu einem lebenswerteren Ort für alle zu machen."