Von Klaus Welzel

Heidelberg. Gregor Gysi sitzt für die Linke im Bundestag - und das (mit einer Unterbrechung von 2000 bis 2005) seit dem Vollzug der Deutschen Einheit im Jahr 1990. Wir trafen ihn am Dienstagmorgen im "besten Haus" der Stadt, dem Europäischen Hof.

Herr Gysi, warum ist die Linke denn in ganz Europa so zerstritten. In Frankreich existiert sie kaum noch, in Italien hat sie keine Chance mehr auf eine Regierungsbeteiligung, in Deutschland ist Rot-Rot-Grün weit von einer Mehrheit entfernt. Woran liegt das?

In Frankreich - da muss ich widersprechen - ist Jean-Luc Mélenchon durchaus sehr erfolgreich. Was den Rest Europas anbelangt, haben Sie recht. Das liegt zum einen am Scheitern des Staatssozialismus, dann glauben die Menschen wiederum nicht an einen demokratischen Sozialismus und aus Lateinamerika kommt auch nichts nach - anders, als ich das erwartet hatte. Dafür kam von dort immerhin eine Unabhängigkeitsbewegung gegenüber den USA.

Dabei handelte es sich aber auch teilweise um eine rechte Bewegung …

… mittlerweile kommt ja sogar aus Kolumbien Kritik an den USA. Das Problem ist, dass jetzt die Rechte erstarkt in den USA und in Europa. Die Linke muss versuchen, einen Weg zu finden, wieder mehr Einfluss zu gewinnen. Sie darf dabei auf keinen Fall versuchen, irgendetwas von den Rechten zu übernehmen, in der Hoffnung, weitere Arbeiterinnen und Arbeiter zu erreichen.

Aber das ist doch genau der Kurs von Sahra Wagenknecht in den Jahren 2015 und 2016!

Sagen wir mal so: Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht sehen in erster Linie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und sagen, man muss ihnen entgegenkommen, um sie gewinnen zu können. Nur: Wir brauchen eine klare Linie. Ich versuche den Leuten immer zu erklären, dass der Kampf der Armen und der Mitte gegen andere Arme oder die andere Mitte ihnen nichts bringt. Armut kann man nur bekämpfen, wenn man den Reichtum begrenzt.

Hintergrund Gregor Gysi Gregor Gysi sprach am Montagabend auf Einladung des Kulturhauses DAI in der komplett ausverkauften Heidelberger Stadthalle vor rund 1200 Besuchern. Erstaunlich für einen Politiker, der sein wichtigstes Amt, das des "Oppositionsführers" im Bundestag, bereits vor zwei Jahren abgegeben hatte. Doch der 70-Jährige begeistert sich immer noch für Politik, für seine Partei, Die Linke, sitzt er auch weiterhin im Bundestag - und diese Begeisterung übertrug sich auch auf das weithin junge Publikum. Gysi setzt in seinem Vortrag (eigentlich ein Zwiegespräch mit DAI-Chef Jakob Köllhofer) auf Pointen. Und er ist zudem ein begnadeter Parodist, wie er abseits der Bühne bewies. Gysis zentrales Thema: Die Anerkennung. Sein Leben teilt er in seiner Biografie "Ein Leben ist zu wenig" in sechs Phasen ein. Die fünfte Phase, das war das mühsame Ankommen in Gesamtdeutschland (mit Stasi-Vorwürfen), die sechste Phase genießt er jetzt. Und das Alter "schiebt" er noch vor sich her.

Die Linke ist ja im Bund oppositionserfahren. Was raten Sie denn der SPD-Basis: Soll sie dem Koalitionsvertrag zustimmen, damit ihre Partei weiterregieren kann oder soll sie das harte Oppositionsbrot der Linken teilen?

Ich bin, wie die Meisten der Überzeugung, dass die Mehrheit mit Ja stimmen wird. Ich halte das aber für falsch. Ich hätte, wenn ich der SPD-Vorsitzende wäre, nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung gesagt, ich bleibe dabei, wir gehen in die Opposition. Ihr habt Mitte-Rechts gewählt, aber die kriegen‘s nicht gebacken. Also sage ich: Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Das kann man nicht alle vier Monate machen, aber einmal kann man es machen. Und dann hätte ich gesagt, ich kämpfe für eine Regierung Mitte-Links. Das hätte die Grünen und auch die Linke etwas in Schwierigkeiten gebracht, na und. Da wäre endlich mal was los gewesen, weil es um Alternativen gegangen wäre.

Das klingt etwas schadenfroh.

Nein, ich bin ja auch gar nicht glücklich über die Umfragewerte der SPD. Ich kritisiere sie, ja. Aber ich möchte nicht, dass sie verschwindet. Ich kann nur sagen, dass ich glaube, dass sich die SPD in der Großen Koalition selbst schadet. Aber das macht nichts, sie schadet sich nämlich ganz gerne selbst (lacht). Also ich würde sagen: Neuanfang mit einer neuen SPD-Spitze, nicht mehr dieses Geiere vier weitere Jahre lang.

Apropos Neustart: Im Vatikan gab es diesen vor fünf Jahren. Sie loben in letzter Zeit auffallend oft Papst Franziskus. Was gefällt Ihnen denn an ihm so gut?

Also, Kirche hat eine Weltverantwortung. Das zum Ersten. Auch nicht-religiöse Menschen wie ich dürfen das nicht unterschätzen. Und zweitens kann man diese Rolle sehr unterschiedlich wahrnehmen. Franziskus hat die alten christlichen Werte wiederentdeckt, er benennt sie - auch indem er in ein Gefängnis geht und den Gefangenen dort die Füße wäscht. Und er hat Sachen gesagt wie: Wirtschaft tötet. Damit hat er gemeint, dass wir eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte, dennoch sterben jedes Jahr 18 Millionen an Hunger. Er setzt sich gegen Rassismus, gegen Antisemitismus ein. Das heißt, er bringt etwas in Bewegung.

Als Jesuit hat sich Franziskus auch theologisch intensiv mit dem Thema Armut auseinandergesetzt. Prunk lehnt er ab, er lebt ja auch im Gästehaus des Vatikans …

… weil er sich beim Frühstück dann mit jemandem unterhalten kann. Lebte er in seiner Dienstwohnung, säße er dort allein. Nur etwas hatte er wohl unterschätzt, dass alles, was er beim Frühstück sagt, am nächsten Tag in der Zeitung steht (lacht). Seine Aussagen gegen Armut sind wichtig.

Aber vermissen Sie als Linker nicht konkrete Handlungen, dass sich Kirche auch aktiv, also über das Wort hinaus, gegen Armut einsetzt?

Natürlich ist die Katholische Kirche sehr reich - wohl mit Ausnahme des Bistums Berlin. Aber es ist sehr schwer, hier etwas zu ändern. Das Eigentum gehört ja auch den Bistümern, wie man in Limburg feststellen konnte, wo der Bischof eine besonders schöne Badewanne bekam. Ich glaube aber, dass Franziskus sich sehr viel vorgenommen hat. Vielleicht zu viel, man sieht ja immer diese Figur weiß gekleidet. Aber was da für ein Machtapparat dahinter und davor steht! Vielleicht kann er mehr tun. Aber er tut schon sehr viel.