Von Tim Müller

Mannheim. Am Ende lässt Christian Lindner dann doch noch eine Bombe platzen: Das Rennen ums Kanzleramt halte er bereits für gelaufen, ruft der FDP-Chef in die Menschmenge vor ihm, die sich zum Wahlkampfauftakt auf dem Toulonplatz in Mannheim versammelt hat. "Die Union wird den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Es geht nur noch darum, ob es hinterher heißt, schwarz-grün oder eine Koalition mit der FDP." Er kämpfe dafür, dass der Kanzlerkandidat der Union, der "große Integrator Armin Laschet", nicht das gesamte "linke Programm der Grünen in den Koalitionsvertrag" schreibe. "Das macht er. So gut kenne ich ihn", sagt Lindner mit Nachdruck ins Mikrofon, während es in Strömen regnet. Deshalb müsse die FDP möglichst stark werden, um die Union zu beschützen. Unter den Regenschirmen hervor erschallt Lachen.

Trotz des Wetters hören sich an diesem regnerischen Dienstag viele Menschen die Rede des FDP-Chefs an. Das weiß auch Lindner. "Es ist unter der Woche, am Vormittag, und es regnet in Strömen. Trotzdem sind sie hier", ruft er ins Publikum. Dann schießt er hinterher: "Das ist das deutlichste Zeichen dafür, dass am 26. September – zur Bundestagswahl – mit der FDP zu rechnen ist." Unter den Regenschirmen brandet Applaus auf.

Tatsächlich steht die FDP in Umfragen gut da. Seit Monaten liegt sie im zweistelligen Bereich. Eine aktuelle Insa-Umfrage sieht sie sogar bei 12,5 Prozent – nicht einmal fünf Punkte hinter SPD und Grünen, die beide auf 17 Prozent kommen. In der Pandemie setzten die Liberale früh darauf, das Corona-Management der Bundesregierung anzugreifen. Zu freiheitseinschränkend, zu zögerlich, zu innovationsfeindlich seien die Maßnahmen. Am Anfang stießen die Liberalen damit auf taube Ohren. Doch nach drei Lockdowns und einer zunächst zähen Impfkampagne scheinen immer mehr Wähler der FDP zuzustimmen.

Auch deshalb steht für Lindner am Dienstagmorgen der Umgang mit der Pandemie ganz oben auf der Liste der Wahlkampfthemen. Niemals hätte die FDP die Gefahr der Pandemie in Zweifel gezogen, sagt er den Zuhörern. Aber man müsse auch die Gefahr sehen, die sich durch die Einschränkungen ergebe – mit all ihren Folgen für das soziale wie wirtschaftliche Leben. "Die Regierung muss jetzt Vorkehrungen treffen, dass es auf keinen Fall zu einem neuen Lockdown kommen wird", ruft der FDP-Chef in die Menge. Die Pandemie mache keine Sommerpause, deshalb dürfe auch die Bundesregierung keine machen.

Es brauche nun neue Luftreiniger für Schulen, mobile Impfteams, die rund um die Uhr durch die Städte ziehen, sowie innovative Impfkonzepte. "Wir als FDP werden einen weiteren Lockdown nicht mittragen – darauf dürfen sie sich verlassen", spricht der 42-Jährige mit Vehemenz ins Mikrofon. Offen bleibt, wie seine Partei dann im äußersten Fall handeln würde. Niemals dürfe es so sein, dass Bürger sich dafür rechtfertigen müssten, wenn sie frei sein wollen. Immer müsse der Staat begründen, warum er Rechte einschränkt, erklärt der FDP-Chef. Wieder lauter Applaus unter den Regenschirmen, einige Zuhörer rufen "Richtig" – der Liberale weiß, seine Anhänger anzusprechen.

Als Lindner zum zweiten Thema seines Auftritts überleitet – dem Klimaschutz –, regnet es plötzlich so stark, dass man den FDP-Chef kaum noch versteht. Das Wetter scheint nur auf seinen Einsatz gewartet zu haben. Er schießt gegen die Grünen: "Wenn es nach ihnen ginge, dann würde der Mannheimer Flughafen dichtgemacht. Aber würde der Klimawandel dadurch nur eine Minute verschoben?", fragt Lindner die Menge. Hier und da hört man ein "Nein". Der FDP-Chef sieht es genauso. Viel wichtiger als Spritpreiserhöhungen und Verbote von Kurzstreckenflügen seien Innovationen.

"Statt mit Verzicht muss Deutschland durch umweltfreundliche Spitzentechnologie zum globalen Klimaschutz beitragen", erklärt der FDP-Chef. Deshalb gehe es bei dieser Bundestagswahl darum, die Weichen so zu stellen, dass man Technologie-Weltmeister werde. Die FDP setzt dabei laut Lindner vor allem auf Steuersenkungen. Aber auch auf die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren durch Bürokratie-Abbau. Wie dieser konkret aussehen soll, behält der FDP-Chef aber für sich.