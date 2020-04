Regieren in Zeiten von Corona ist nicht vergnügungssteuerpflichtig: Alle brauchen Geld vom Staat, um nicht abzusaufen. Dazu preschen Landesfürsten und andere Lockerungstheoretiker mit übertriebener Forschheit vor. Was wiederum die besorgte Kanzlerin und ihre Virologen nervt. Eine Handy-App, mit der Kontaktpersonen Neuinfizierter rasch ermittelt werden könnten, verstößt gegen Datenschutzbedenken. Als gäbe es nicht auch ein Grundrecht auf Leben. Wie wahr: Wir bewegen uns auf dünnstem Eis (Merkel) – zusammen mit denen, die als potentielle Wohltäter der Menschheit den passenden Impfstoff noch suchen. Und man möchte mit Dieter Nuhr manchen, die so gar keine Ahnung haben, freundlich raten, einfach mal die Fresse zu halten. Es entginge uns nichts.