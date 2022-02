Von Heinz Gstrein, RNZ Athen

Hassaka/Umm al-Aranib. Der Januaraufstand von besiegten, doch nicht bekehrten Kämpfern der Terrormiliz "Islamischer Staat" in ostsyrischen Gefängnissen konnte von seinen Kerkermeistern, vorwiegend kurdisch-aramäischen Freischaren, gerade noch niedergeworfen werden, schwelt aber nach neuesten Berichten vom Wochenende weiter. IS-Zellen von der Sahara bis Afghanistan sprechen von einem großen Sieg, fühlen sich auf dem Weg zu einer "Muslim-Weltrevolution" ermutigt. Ihr besonderes Hoffnungsland wird Libyen, dessen Befriedung und politische Normalisierung einfach nicht vorankommen wollen.

So verkündet die IS-Untergrundzeitung An-Naba (Die Nachrichten), dass sich im syrischen Hassaka "die Wiedergeburt des Islamischen Staates" vollzogen habe. Dabei sollte die aus früheren Schulen und Zeltlagern gebildete syrische "Besserungsanstalt" eine Art nahöstliches Guantánamo werden: Mit totaler Isolationshaft, Besuche nur in den seltensten Fällen, ohne Mobiltelefone, Radios, Fernsehen. Die Insassen sollten in sich gehen, vom Islamismus bekehrt und resozialisiert werden. Doch ließ sich der Radikalismus nicht brechen, der Hass auf ihre Peiniger gelangte zum Siedepunkt.

Die Revolte von Tausenden Dschihadisten kam daher nicht von ungefähr. Schon im April 2020 hatte es eine Meuterei gegeben, gleich im Jahr nach der territorialen Niederlage des Islamischen Staates. Zusammen mit den überlebenden IS-Kadern sind in Hassaka über 5000 ihrer Kämpfer auf engstem Raum zusammengedrängt, dazu über 1000 Frauen meist europäischer Herkunft mit ihren "Kriegskindern". Besucher berichten von Unbelehrbaren, die sich bis heute nicht vom IS losgesagt haben, die keine Reue zeigen, die Blut an ihren Händen haben. Die Haftbedingungen sind aber auch gar nicht geeignet, einen Gesinnungswandel zu motivieren: Die meisten "Zellen" sind frühere Klassenräume, in die aber bis zu über 100 Gefangene gepresst werden. Die Luft ist zum Schneiden, stinkt nach Schweiß, Urin und Kot. In Covid-Zeiten ist Hassaka zu einem einzigen Siechenhaus geworden.

So war diese zweite Erhebung der Gefangenen programmiert. Zwar konnte der Lagerkommandant, General Mezlum Ebdi von den "Syrischen Demokratischen Kräften" (SDF), aufs Monatsende die "vollständige Kontrolle über die Anlage" bekanntgeben. Es starben bei dem Aufstand allerdings über 332 Menschen, davon mindestens sieben unbeteiligte Zivilisten. Zudem vergingen nur wenige Stunden, bis die Terrormiliz in Libyen frisch zuschlug: Im südlichen Umm al-Aranib griff sie die mit der Regierung der Nationalen Einheit verbündete "Märtyrerbrigade" an, die sich aus der Tubu-Minderheit rekrutiert. Diese "Bergmenschen" haben den Islam nur oberflächlich angenommen, weshalb sie ins Visier des fundamentalistischen IS geraten sind. Vor allem die Stellung der Frauen ist bei den Tubu deutlich selbstbestimmter als in anderen muslimischen Gesellschaften.

Im libyschen Bürgerkrieg tragen Tubu-Milizen schon seit Jahren die Hauptlast der Verteidigung der Südgrenze Libyens zwischen Algerien, Niger und Tschad. Neben Schmugglern von Waffen, Drogen und Migranten sind hier vor allem die ins Land drängenden IS-Anhänger ihre Hauptgegner. Seit dem Befriedungsabkommen für den Bürgerkrieg vom 10. März 2021 stehen die Tubu an vorderster Front gegen die neue Ausbreitung des libyschen IS-Ablegers. Dieser versucht derzeit im Tibesti-Gebirge mitten in der Sahara ein neues Emirat zu errichten, nachdem jenes von Mossul zerschlagen bleibt. Wie anderswo, etwa in Afghanistan, verbindet der IS in Libyen polit-islamische Zielsetzungen mit den Interessen sozialer Gruppen und nationaler Minderheiten.