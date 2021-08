Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Klaus Müller ist Vorstand des Bundesverbands der Verbraucherzentralen.

Herr Müller, wenn Sie sich den bisherigen Wahlkampf, die Programme der Parteien anschauen: Kommen Verbraucherinteresse zu kurz?

Wir wünschen uns einen Wahlkampf, der sich mehr um die Alltagsprobleme der Verbraucher dreht. Da haben alle Parteien Luft nach oben.

Klaus Müller. Foto: dpa ​

Wo drückt die Verbraucher der Schuh momentan am heftigsten?

Mit den tagtäglichen Erfahrungen aus den Verbraucherberatungsstellen sehe ich drei Kernfelder. Da ist die Frage: Wie komme ich mit den Konsequenzen der Corona-Krise klar? Das beinhaltet das Thema eines guten, leistungsfähigen ÖPNV, der sicherstellt, dass man gut zur Arbeit, zum Arzt oder sonst wohin kommt, auch wenn man kein Auto hat. Zum Zweiten nenne ich den Klimaschutz mit der Sorge: Wenn Mobilität, Wohnen und anderes mehr teurer werden, wie werde ich dafür als Ausgleich entlastet? Und dann spielt seit Jahren das Thema eine wichtige Rolle, wie eine gute Altersvorsorge aussehen muss. Für uns folgt daraus ein Neustart der Riester-Rente.

Wo ist der Handlungsbedarf in diesen Feldern am dringendsten?

Dazu würde ich als erstes den Neustart der privaten Altersvorsorge zählen. Die Riester-Rente war vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht, zu teuer, zu renditeschwach. Profitiert hat die Versicherungswirtschaft, nicht die Verbraucher. Deshalb sollte die nächste Finanzministerin, der nächste Finanzminister mit einer solchen Reform umgehend beginnen. Zudem brauchen wir einen stärker am Individualbedarf orientierten, digital vernetzen ÖPNV, etwa über Shuttlebus-Angebote, die Fahrten teilen und Fahrgäste sammeln, wie es sie schon in Hamburg und Berlin gibt. Und im rechtlichen Bereich sehe ich zwar erste gute Erfahrungen mit Sammelklagen. Hier müssen wir aber noch besser werden, um die Alltagsrechte der Menschen gegen zum Teil große Unternehmen mitsamt ihrer hochbezahlten Anwälte besser durchsetzen zu können.

Hintergrund Niedrigsteuer für Obst und Gemüse? Die Verbraucherzentralen fordern einen Ausgleich für mögliche Preisaufschläge bei Fleisch und Wurst zur Finanzierung einer besseren Tierhaltung. Direkt wirken würde, wenn gleichzeitig Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte mit einem noch geringeren Mehrwertsteuersatz als derzeit sieben [+] Lesen Sie mehr Niedrigsteuer für Obst und Gemüse? Die Verbraucherzentralen fordern einen Ausgleich für mögliche Preisaufschläge bei Fleisch und Wurst zur Finanzierung einer besseren Tierhaltung. Direkt wirken würde, wenn gleichzeitig Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte mit einem noch geringeren Mehrwertsteuersatz als derzeit sieben Prozent belegt würden. Eine Expertenkommission hatte eine "Tierwohlabgabe" vorgeschlagen, um Milliardeninvestitionen der Landwirte in bessere Haltungsbedingungen zu finanzieren. Denkbar wären demnach unter anderem 40 Cent pro Kilogramm Fleisch und Wurst. dpa

Der Bund-Länder-Gipfel hat nach der Flutkatastrophe einen Prüfauftrag zur Elementarversicherung erteilt. Sollte es eine solche Pflichtversicherung geben?

Das ist seit Längerem ein Thema, weil der Klimawandel schon da ist und immer mehr Regionen mit Starkregen und anderen Naturkatastrophen bedroht – und das häufiger. Derzeit sind nur 50 Prozent der Häuser in Deutschland gegen solche Ereignisse versichert. Es besteht also Handlungsbedarf. Wir schlagen drei Schritte vor. Zunächst muss es eine breit angelegte Informationskampagne geben, die zeigt, wo die Vorteile einer Elementarschadenversicherung liegen, um sie freiwillig abzuschließen. Zum Zweiten plädieren wir dafür, in die bestehende Wohngebäudeversicherung eine Allgefahrenabsicherung einzubauen. Man hat also das Recht, sie abzuschließen, muss das aber nicht. Und wenn das nach zwei Jahren dann doch nicht zu einer Mindestabdeckung von etwa 80 Prozent führt, ist es gerechtfertigt, eine Elementarversicherungspflicht einzuführen. Klar muss aber sein: Geschützt wird das Eigentum. Das darf nicht zu Lasten von Mietern gehen.

Immer mehr Menschen machen sich Sorgen wegen der steigenden Inflation. Wie kann dem begegnet werden?

Die aktuelle Inflation hat ja maßgeblich mit den Energiepreisen und davon abhängigen Bereichen zu tun. Dazu kommt der steigende CO2-Preis. Die wichtigste Botschaft an die Parteien ist, dass sie das Geld, das sie durch den CO2-Preis einnehmen, komplett und umgehend an die Verbraucher zurückgeben müssen. Davon darf nichts beim Finanzminister verbleiben zur Deckung von Haushaltslöchern oder zur Vergabe von Subventionen an die Wirtschaft. Das verhindert zwar den Preisanstieg nicht, schafft aber einen fairen Ausgleich.

Brauchen wir ein eigenständiges Verbraucherschutzministerium?

Ich bin kein Freund davon, wichtige gesellschaftliche Aufgaben durch ein neues Ministerium mit einem Extra-Dienstwagen für den Amtsträger abzudecken.