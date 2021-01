Von Benjamin Auber

Heidelberg/Hongkong. In Hongkong ist es stiller geworden. Tausende Menschen, die auf der Straße gegen das chinesische Sicherheitsgesetz protestierten, haben sich zurückgezogen. Corona lässt die strengere Überwachung durch Festlandchina in den Hintergrund treten. Von der Strategie, die die chinesische Sonderverwaltungszone fährt, berichtet der aus der Rhein-Neckar-Region stammende Peter Schmidt (Name geändert), der seit Jahren in Hongkong für ein deutsches Unternehmen arbeitet. Ein paar Fälle bedeuten schnell harte Einschränkungen. "Vom Honeymoon-Gefühl bis zur Notbremse ist es nicht weit", sagt er. Wie weit Freiheit einschränken, um Freiheit zu ermöglichen?

Vier Wellen – aber glimpflich

Hongkong steckt momentan in der vierten Welle nach Ende März, Ende Juli und Anfang Dezember. Die Sonderverwaltungszone umfasst ungefähr eine Fläche so groß wie Berlin, hat aber mit knapp 7,5 Millionen rund doppelt so viele Einwohner. Gedränge in allen Bereichen ist schwer zu verhindern, doch Berlin hat im Vergleich elf mal so viele Fälle. Was sich fatal anhört, kommt eher als eine Mini-Welle in einem Planschbecken daher, wenn man die Situation in Mitteleuropa sieht. Mit rund 10.500 registrierten Fällen und 175 Toten in einem Jahr kommt Hongkong bisher glimpflich davon – trotz der vierten Welle liegt die derzeitige Sieben-Tage-Inzidenz nur bei 6,5.

Drastischer Lockdown in Jordan

Strikt geht die Hongkonger Führung vor, wenn mehr als nur einzelne Fälle auftauchen. In der vergangenen Woche wurde erstmals seit Beginn der Pandemie ein drastischer Lockdown verhängt, weil in einem Wohnviertel des Stadtteils Jordan auf der Halbinsel Kowloon Corona-Fälle aufgetreten waren. Die rund 9000 Bewohner aus 150 Wohnblöcken mussten zu Hause bleiben, Ausgang nur mit negativem Corona-Test. 1700 Polizisten kontrollierten die Abriegelung konsequent.

Massentests sind die Lösung, um schnell zu lockern. Fast alle Bewohner des Wohnviertels wurden innerhalb von zwei Tagen durchgetestet. Ergebnis: 13 Ansteckungsfälle, der Anteil der positiv Getesteten lag gerade mal bei 0,17 Prozent – Lockdown wieder aufgehoben. Weitere Abriegelungen schließt Hongkong nicht aus: "Wir betrachten dieses Vorgehen nicht als Verschwendung von Personalressourcen und Geld", sagt die örtliche Gesundheitsministerin Sophia Chan.

Kritischer Faktor Einreise

Während sich in Deutschland striktere Reisebeschränkungen anbahnen, kennt Hongkong keine Kompromisse. Ausreisen kein Problem, aber die Rückkehr gestaltet sich als Spießrutenlauf. Ein Urlaub als Ausländer seit März 2020: unmöglich. Als Peter Schmidt mit seiner Familie im Sommer aus Deutschland wieder nach Hongkong kam, mussten sie sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben und GPS-Tracker verpflichtend tragen. Bei Nichtbeachtung, beispielsweise bei einem unerlaubten Besuch im Coffee-Shop um die Ecke, hätte man tief in die Tasche greifen müssen. "In der Isolierung hat man sich wie ein Schwerverbrecher gefühlt", berichtet Schmidt.

Die Mitte Dezember nochmals verschärften Bestimmungen kommen quasi einem Einreiseverbot gleich. Nun heißt es sogar 21 Tage Quarantäne, nicht zu Hause, sondern in einem vorgegebenen Hotel der Regierung – auf eigene Kosten versteht sich. Dafür sind bis zu 6000 Euro fällig. So wird ein Eintrag aus dem Ausland auf das absolute Minimum reduziert.

Schulen schließen, Heimarbeit gefragt

Schon wenige Fälle reichen für die Hongkonger Regierung aus, um flächendeckende Schulschließungen zu veranlassen – allerdings bei fortgeschrittener Digitalisierung des Unterrichts. Dort seien Infektionsketten besonders schlecht nachvollziehbar. In den letzten zwölf Monaten waren die Schulen insgesamt rund ein halbes Jahr "zum Wohle der gesamten Bevölkerung wie auch für die Gesundheit der Schüler" geschlossen, heißt es aus dem Bildungsministerium.

Fiebermessung an Flughäfen, auch vor öffentlichen Gebäuden oder in Betrieben, sind in Hongkong seit Beginn der Pandemie obligatorisch. Tauchen bei den Firmen Corona-Fälle auf, drohen Zwangstests oder strikte Quarantäne – selbst wenn das Geschehen in anderen Stockwerken verortet wird. "Natürlich überlegt man zweimal, ob man ins Büro gehen muss", sagt Schmidt. Restaurants oder Geschäfte bleiben eingeschränkt verfügbar.

Respekt und Misstrauen

Im Alltag eine Maske tragen, ist das beste Mittel, um sich im asiatischen Raum Respekt zu zollen. Auch vor Corona war es in Hongkong schon üblich, wenn man nur verschnupft war, Mund- und Nasenschutz anzulegen. Diese Eindämmung zeigt Wirkung.

Doch es gibt auch Schattenseiten. Ein unbedachtes Husten in der Öffentlichkeit oder Nicht-Einhaltung der Schutzmaßnahmen könnte dazu führen, dass man "angeschwärzt" wird, wie Schmidt sagt. Die Polizei ist dann in Windeseile vor Ort. "Trotz der teils scharfen Einschränkungen sind wir dennoch froh, derzeit in Hongkong zu sein", erklärt Peter Schmidt. Konsequent zu handeln sei der bessere Weg in der Krise. Er meint: Lieber niedrige Infektionszahlen, um sich frei bewegen zu können, als im "Kaugummi-Lockdown" zu verharren.