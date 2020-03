Von Benjamin Auber

Heidelberg. Adrian Lobe (31) ist Autor des Buches "Speichern und Strafen" (C.H. Beck) und freier Journalist. Der Heidelberger hält Vorträge zum Thema Datenschutz.

Herr Lobe, ist in der Corona-Krise der Datenschutz in Gefahr?

Der Datenschutz fällt als erstes hinten runter, wenn es um höherrangige Güter wie Gesundheit und öffentliche Sicherheit geht. Trotzdem ist die Privatsphäre ein wichtiges Gut, ein Freiheitsrecht, das man nicht so einfach opfern sollte.

Was halten Sie davon, wenn das Robert-Koch-Institut Bewegungsprofile auswertet?

Die Auswertung von Handy-Daten mag ein probates Mittel sein, Mobilitätsmuster zu erstellen und Infektionsketten zurückzuverfolgen, um damit die Epidemie einzudämmen. Trotzdem gebe ich zu bedenken, dass der Ausnahmezustand ein Dammbruch ist, weil er Freiheitseinschränkungen legitimiert, die später, nach Aufhebung des Notstands, nicht mehr zurückgenommen werden. Das Smartphone-Tracking sollte auf den Krisenfall beschränkt sein, weil es nicht nur die Privatsphäre bedroht, sondern Menschen auch stigmatisiert.

Glauben Sie, dass die Überwachung der Gesellschaft während und nach Corona zunehmen wird?

Ich fürchte, dass wir uns mit dem Ausnahmezustand an gewisse Freiheitseinschränkungen gewöhnen werden und Überwachung normalisiert wird. In der chinesischen Provinz kreisen schon jetzt Drohnen, die mithilfe einer KI-gestützten Kamera die Atemschutzpflicht in der Bevölkerung kontrollieren. Irgendwann wird das bei uns vielleicht auch kommen.

Wie sichern Sie Ihre Daten?

Ich versuche, so viel wie möglich analog zu machen, weil analog die beste Datensicherheit bietet. Allerdings muss ich gestehen, dass ich auch einen Googlemail-Account verwende.

Warum ist der Anbieter Google nicht vertrauenswürdig?

Google hat über Jahre hinweg E-Mails mitgelesen, um maßgeschneiderte Werbung auszuspielen. Das ist vergleichbar mit der Post im Gefängnis, die auch geöffnet wird. Nur, dass noch Reklame beigelegt wird. Alles, was ich auf Google suche, kann nachverfolgt werden. Wenn ich vor mich hin spinne und meine Gedanken von Google vervollständigt werden, ist es bedenklich. Die Suchmaschine greift in unvollständige Denkprozesse und damit in unsere Intimität ein. Wir leben in einem Datengefängnis.

Befinden wir uns tatsächlich in einem Datengefängnis? Gibt uns die Vernetzung nicht auch eine gewisse Freiheit?

Natürlich ist es eine große Freiheit, im Internet eine kolumbianische Zeitung zu lesen oder mit einem Freund in Jakarta ein Videotelefonat zu führen. Aber wir werden im Netz auf Schritt und Tritt verfolgt: Webseitenbesuche, Tastatureingaben, Mausbewegungen, Stimme – alles wird lückenlos erfasst. Aus den Daten entsteht ein Datenkörper, der in einer hermetisch abgeriegelten Serverfarm wie in einem Hochsicherheitstrakt verwahrt wird. Mit diesem Datenkörper kann man alles machen, was man mit einem physischen Körper eben nicht machen darf. Ich kann ihn ausfragen, traktieren und sogar foltern. Das rüttelt an den Grundfesten unserer Freiheit.

Macht Überwachung im öffentlichen Raum die Gesellschaft nicht sicherer?

Nein, das glaube ich nicht. Intelligente Videoüberwachung, wie sie in Mannheim und bald auch in Heidelberg getestet wird, mag der Aufklärung von Verbrechen dienen. Für die Kriminalprävention bringt sie aber wenig. Was mich viel mehr beunruhigt, ist die Überwachung im Privaten, wo sich Menschen freiwillig den Datenregimen unterwerfen. Zum Beispiel, wenn man das Smartphone per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck entsperrt. Das sind Techniken, die einst bei Kranken und Kriminellen angewandt wurden. Heute sind wir sozusagen Profiler in eigener Sache.

Müssen wir denn bei unseren Smartphones Bedenken haben?

Das Smartphone ist die Killer-App der modernen Gesellschaft, weil wir alle wichtigen Informationen darauf speichern, wie Bank-, Versicherungsdaten oder Passwörter. Aber genau das ist das Einfallstor in die Überwachungsgesellschaft. Die Geräte registrieren jeden Schritt, jeden Laut, sogar Treppenstufen. Daraus lassen sich detaillierte Bewegungsprofile erstellen. Smartphones sind wie mobile Kerker, die wir im Alltag mit uns herumschleppen.

Inwieweit können Wahlentscheidungen manipuliert werden?

Technologien können sehr schnell herausfinden, welche Wahlpräferenzen der Bürger hat, obwohl er es selbst vielleicht gar nicht so weiß. Ein Republikaner oder Kirchgänger beispielsweise kann genau identifiziert werden. Dann kann er mit zielgenauer Werbung manipuliert werden. Wie geschehen bei den US-Wahlen 2016.

Was ist die Gefahr?

Die Digitalisierung ermöglicht genaue Psychogramme zu erstellen. Wenn jedoch Wahlkampfteams oder Tech-Konzerne die Wahlpräferenzen der Bürger besser kennen als diese selbst, ist das Wahlgeheimnis quasi obsolet und kippt die Demokratie samt ihrer individuellen Selbstbestimmung. Je tiefer die Wahlwerbung geht, desto mehr polarisiert sich das System. Lagerwechsel werden immer weniger in Betracht gezogen. Das führt zu Bestätigungsschleifen.

Aber wo liegt das Problem, wenn alle politischen Lager eine ähnliche digitale Strategie verfolgen?

Hillary Clinton hat bereits 2016 einen Algorithmus eingesetzt, der die strategischen Entscheidungen ihrer Kampagne diktierte. Insofern herrschte gegenüber Donald Trump Waffengleichheit. Die Frage ist, ob am Ende der Kandidat mit dem besseren Inhalt oder Datensatz triumphiert. Wenn Aushandhandlungsprozesse immer technisierter werden, wird die demokratische Verhandlungsmasse kleiner. Es geht dann nur noch um Programmierung. Menschen, die sich mit Nachrichten überwiegend aus Facebook-Kanälen versorgen, schauen nicht über den Tellerrand. So stehen sich die politische Lager unversöhnlicher gegenüber. Durch die digitale Blase versinkt man in seinem Silo und das Verständnis für Andersdenkende nimmt ab.