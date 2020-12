Ein Geimpfter zeigt in Magdeburg seinen Impfpass. Wird ihm das im kommenden Jahr in der Corona-Pandemie Vorteile einbringen? Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Mit der Corona-Impfung wieder ins Kino, den Konzertsaal und ins Restaurant gehen? Wer den Schutz nachweisen kann, muss seine Kontakte anders als Nicht-Geimpfte nicht länger einschränken und kann um die Welt reisen, sich nicht länger an Beschränkungen halten? Sonderrechte für Geimpfte – eine Forderung, die jetzt für eine kontroverse Debatte sorgt. Während die einen dies verfassungsrechtlich geradezu für geboten halten, weil es mit Impfschutz und Immunität keinen vernünftigen Grund mehr für die umfassenden Grundrechtsbeschränkungen gebe und zudem so die Impfbereitschaft erhöht werden könne, warnen andere eindringlich davor, befürchten einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot. Auch dürfe es keine Impfpflicht durch die Hintertür geben.

Rechtsexperten der Großen Koalition prüfen daher bereits ein Verbot solcher Privilegien für Corona-Geimpfte. Damit soll eine Ungleichbehandlung von Geimpften und Nichtgeimpften ausgeschlossen werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuletzt eindringlich vor solchen Vorteilen gewarnt. Des einen Privileg sei die Benachteiligung des anderen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält nichts von einer solchen Regelung. "Keiner sollte Sonderrechte einfordern, bis alle die Chance zur Impfung hatten" erklärte er und forderte gegenseitige Rücksicht.

Um Benachteiligungen und Diskriminierungen von Nicht-Geimpften auszuschließen, wollen Union und SPD gesetzliche Regelungen einführen, die dies verhindern. So verweist der rechtspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Volker Ullrich, auf das geltende allgemeine Diskriminierungsverbot. Danach verbiete es sich in vielen Bereichen zwischen Geimpften und Ungeimpften zu unterscheiden. "Derzeit wissen wir noch nicht, ob eine Impfung davor schützt, andere anzustecken. Zudem sind wir in einer Situation, in welcher viele noch nicht geimpft sind, obwohl sie es gerne wären, weil sie in der Impfreihenfolge noch nicht dran waren", erklärte er im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

In dieser Übergangsphase sei es schwierig, wenn unterschiedliche rechtliche Regelungen bestehen würden. Zwar gelte Vertragsfreiheit, allerdings eben auch der Schutz vor Diskriminierung aufgrund mittelbarer Drittwirkung von Grundrechten. "Wir brauchen also eine Debatte, ob hier eine unterschiedliche rechtliche Behandlung gerechtfertigt ist", forderte er. Auch die SPD warnt vor den Folgen von Sonderregeln für Geimpfte: Wenn Fluggesellschaften in Zukunft nur noch Geimpfte befördern oder Restaurants Menschen ohne Corona-Impfung den Zutritt verweigern würden, wäre dies nicht hinnehmbar, warnte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner. Um zu verhindern, dass etwa Firmen solche Sonderregeln über ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen einführen, denkt man in der schwarz-roten Koalition an gesetzliche Änderungen.

Der Chef der Lufthansa, Carsten Spohr, etwa hatte zuletzt angekündigt, dass künftig bei Interkontinental-Flügen Passagiere womöglich entweder getestet oder geimpft sein müssten. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach warnte dagegen, dass Impfprivilegien weder kontrollierbar noch gut zu rechtfertigen seien, schließlich fehle es bisher noch an genauen Erkenntnissen darüber, ob Geimpfte nicht dennoch andere Menschen anstecken könnten.

Bisher sei nicht einmal klar, ob die Impfungen auch vor Übertragung der Infektion durch den Geimpften schütze, erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Allein deshalb würden sich gegenwärtig Privilegien verbieten.