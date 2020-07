Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Hubertus Heil (47, SPD) ist Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Herr Heil, hat die Bundesregierung die Corona-Krise im Griff?

Die Corona-Krise ist die größte Herausforderung unserer Generation. Ich finde, die erste Phase haben wir in Deutschland gesundheitspolitisch, aber auch wirtschafts- und sozialpolitisch verhältnismäßig gut gemeistert. Jetzt geht es darum, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das haben wir mit dem Konjunkturpaket der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Und wir müssen alles daransetzen, eine zweite Welle zu verhindern. Denn die Pandemie ist noch nicht vorbei.

In der Pandemie haben sich Risikobereiche gezeigt, wie zum Beispiel die Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie. Was muss sich da verändern?

Die Corona-Krise zeigt wie durch ein Brennglas, was in unserem Land gut läuft und was schlecht. Zum Guten zählt unser starker Sozialstaat, der beispielsweise mit dem Kurzarbeitergeld Brücken über ein sehr tiefes wirtschaftliches Tal gebaut hat. Zum Schlechten gehören Arbeitsverhältnisse, wie sie in der Fleischindustrie bestehen. Wir werden jetzt in diesem Bereich grundlegend aufräumen. In der Fleischindustrie geht es im Kern um das Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit, damit dort endlich Schluss ist mit der organisierten Verantwortungslosigkeit auf dem Rücken der Beschäftigten. Das Gesetz wird aber auch Kriterien für Sammelunterkünfte und Transportbedingungen beinhalten und dafür sorgen, dass die Landesbehörden häufiger und schärfer kontrollieren. Dafür gibt es mittlerweile eine breite gesellschaftliche und politische Unterstützung.

Wann kommt dieser Gesetzentwurf?

Mein Ziel ist, dass er noch im Juli vom Kabinett beschlossen wird, um dann unmittelbar in die Gesetzgebung zu gehen.

Die Kurzarbeit ist das große Auffangbecken, um dramatisch mehr Arbeitslosigkeit zu verhindern. Wird diese unter der Marke von drei Millionen Menschen bleiben?

6,8 Millionen Menschen sind zurzeit in Kurzarbeit. Das ist ohne Frage eine enorme Zahl. Nun ist entscheidend, um im Bild von Kurzarbeit als Brücke zu bleiben, dass wir auch das andere Ufer erreichen. Deshalb kurbeln wir die Wirtschaft mit dem bisher größten Konjunkturpaket an. Mit Prognosen bin ich allerdings sehr vorsichtig. Ich kann nicht den Erhalt jedes Arbeitsplatzes garantieren, aber ich werde für jeden Arbeitsplatz in Deutschland kämpfen. Im September entscheiden wir darüber, wie es mit den Regelungen für die Kurzarbeit im Jahr 2021 weitergeht. Es geht dabei um die Frage der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, das ich per Rechtsverordnung von zwölf auf 24 Monate ausweiten kann. Grundsätzlich möchte ich Kurzarbeit stärker mit Qualifizierung verknüpfen.

Dem Staat werden hohe Zuschüsse für die Sozialversicherungen abverlangt. Kann er sich das leisten, ohne die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung anzuheben?

Kurzarbeit ist sehr teuer. Aber Massenarbeitslosigkeit wäre für den Staat, die Gesellschaft und die Sozialversicherungen dauerhaft noch viel teurer. Zum Vergleich: In den USA sind in den letzten vier Monaten 47 Millionen Jobs verloren gegangen. Wir sichern Arbeitsplätze. Das Schlimmste wäre, jetzt in die Krise hinein zu sparen. Deshalb sorgt die Bundesregierung mit der Sozialgarantie 2021 dafür, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht steigen und keine Sozialleistungen gekürzt werden.

Wie sieht es nach der Krise aus. Werden dann die Steuern erhöht?

Ich rechne damit, dass wir mit der Überwindung der Krise noch bis Ende 2021 beschäftigt sein werden. Danach müssen wir über eine faire Lastenverteilung reden. Wenn die Wirtschaft anspringt und wir wieder mehr Menschen in Arbeit bringen können, kommt auch wieder mehr Geld in die öffentlichen Kassen.

Was steht für Sie in dieser Legislaturperiode außerdem an Aufgaben an?

Ich habe in dieser Regierung noch viel vor. Im Herbst werde ich Vorschläge zur Weiterentwicklung des Mindestlohns und für eine stärkere Tarifbindung machen. Hier geht es um leistungsgerechte Löhne, gerade für diejenigen, die in den letzten Monaten als Alltagshelden gefeiert wurden.

Gibt es noch andere Großvorhaben?

Wir müssen generell dafür sorgen, dass die Menschen von heute die Chance haben, die Arbeit von Morgen zu machen. Das betrifft die angesprochene stärkere Koppelung von Kurzarbeit mit Qualifizierung. Außerdem ist mir noch wichtig, für eine bessere Absicherung von Selbstständigen im Alter zu sorgen. Auch dazu werde ich nach dem Sommer konkrete Vorschläge vorlegen. Nicht zuletzt werde ich mich im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auch auf europäischer Ebene für bessere Arbeitsbedingungen und faire Löhne einsetzen.

Wieso kann die SPD die guten Werte für ihre Minister in der Corona-Krise nicht in bessere Umfragewerte ummünzen?

Darüber spekuliere ich nicht. Bundestagswahl ist im nächsten Jahr. Ich bin recht zuversichtlich, dass die SPD dann viel stärker abschneiden kann als die aktuellen Umfragen abbilden. Denn sozialdemokratische Themen wie Leistungsgerechtigkeit, Gemeinwohl und ein starker Staat sind in diesen Zeiten sehr gefragt.

Warum schafft die SPD nicht mit der Kür des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz jetzt schon Klarheit?

Kandidatendiskussionen führt man nicht im politischen Sommerloch. Nach dem Sommer schaffen wir Klarheit.