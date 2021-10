Von Tim Müller

Heidelberg. Helmut Markwort redet nicht um den heißen Brei herum: "Der Zustand der Union ist schockierend", ruft der Gründer des Focus-Magazins gleich zu Beginn seines Vortrags den Anwesenden zu. Es fehle nicht viel und CDU/CSU könnten das gleiche Schicksal wie die Democrazia Cristiana in Italien ereilen – "Bedeutungslosigkeit nach Jahrzehnten an der Macht", schließt er an.

Gerade bei der CDU herrsche blanke Panik beim Gedanken an die Landtagswahlen 2022, erklärt Markwort weiter. Den Hauptschuldigen an der Misere liefert der 84-Jährige gleich mit: Die Kanzlerin. "Angela Merkel hat eine entkernte Union zurückgelassen", so Markwort, der am Mittwoch auf Einladung der Sektion Nordbaden-Rhein-Neckar des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft nach Heidelberg gekommen ist. Bei Wein und Drei-Gänge-Menü lauschen Mittelständler im Europäischen Hof der Expertise des Journalisten und FDP-Mitglieds. Der Kontakt zwischen Parteispitze und Basis sei längst zusammengebrochen, ergänzt Markwort. Das Resümee des in Politikerkreisen immer noch gut vernetzten Ex-Focus-Chefs: Die CDU liegt am Boden, ein Jamaikabündnis wird es nicht geben.

Wer in dieser Situation allerdings auf neue Impulse durch die CSU und ihren Vorsitzenden Markus Söder hoffe, der werde bitter enttäuscht, stellt Markwort sofort klar. "Die CSU verzweifelt momentan an Söders Bosheitsgen, das er einfach nicht unterdrücken kann", so der Journalist. Was die Schwesterparteien nun wirklichen brauchen? Für ihn ganz klar: "Die Union braucht einen Retter", erklärt der 84-Jährige seinem Publikum.

"Armin Laschet ist ein unterschätzter Mann, aber er hat die Seuche", sagt Markwort weiter. Alles, was der Nordrhein-Westfale anpacke, werde ins Negative gedreht. Deshalb werde dieser bald zurücktreten. Doch wer folgt dann als Chef der CDU und neue Hoffnung der Union? Für den Fokus-Gründer kann es nur einen geben: Jens Spahn. "Er ist der einzige 40-Jährige in der Unionsfraktion", gibt Markwort spöttisch zum Besten. Die Anwesenden lachen, klatschen Beifall.

Spahns Schicksal hinge dann von den Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 2022 ab. Folge eine Niederlage auf die andere, dann "könnten sich die Konservativen wie in Italien einfach auflösen", erklärt Markwort mit düsterer Stimme. Ein Raunen erfühlt den Saal. Doch von der Schwäche der Union könne eine Partei profitieren: die FDP.

"Nach dem Ausfall der Union sind nun die Liberalen die Stimme des bürgerlichen Lagers", sagt Markwort gut gelaunt. Auf eine Ampel-Koalition blickt er zuversichtlich: "Die FDP verhindert den sozialistischen Unfug von SPD und Grünen", so der 84-Jährige. Christian Lindner werde auf einer Entlastung der Wirtschaft beharren und so die "grünen Aktivisten" genauso ausbremsen wie den "Tarnkameraden Olaf Scholz". Wieder lachen von den Zuhörern. "Das bürgerliche Lager wird die Verdienste der FDP um den Wirtschaftsstandort Deutschland in einer Ampelkoalition anerkennen", prophezeit Markwort, der für die FDP im Landtag Bayern sitzt. Durch die gleichzeitige Schwäche der Union könnte 2022 das Jahr der Liberalen werden.