Abschied auf Raten: Nur noch heute und morgen steht Angela Merkel an der Spitze der Bundes-CDU. Kanzlerin will sie fürs Erste bleiben. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Abschied in ihrer Geburtsstadt, Ende einer Ära in Hamburg auf dem CDU-Bundesparteitag - Angela Merkel wirkt entspannt in diesen Tagen, wie befreit von einer Last, seit sie vor sechs Wochen überraschend ihren Rückzug als Parteichefin angekündigt hat. Kanzlerin will Merkel bis Ende der Wahlperiode im Herbst 2021 bleiben. Eine - vorläufige - Bilanz nach 18 Jahren an der CDU-Spitze:

Mit ihr hatten damals die wenigsten gerechnet. Und nicht wenige setzten darauf, dass sie schnell wieder verschwinden und nur eine Übergangslösung in der Krise sein werde. Doch Angela Merkel hat die Hoffnungen ihrer Kritiker und Widersacher in der eigenen Partei enttäuscht und ist immer noch da. Als sie im April 2000 zur Vorsitzenden an die Spitze der CDU gewählt wurde, war das für die Partei eine Revolution. Eine Frau aus Ostdeutschland, Protestantin noch dazu, weder wortgewaltig noch sonderlich telegen - daran musste sich manch einer erst einmal gewöhnen. Anderthalb Jahrzehnte später steht Merkel unangefochten an der Spitze. 18 Jahre CDU-Chefin, dreizehneinhalb Jahre Kanzlerin. Merkel hat ihre Partei ziemlich verändert. "Ohne Angela Merkel wäre die CDU heute sicher nicht die moderne Volkspartei, zu der sie sich entwickelt hat", lobt CDU-Vizechefin Julia Klöckner.

18 Jahre an der Spitze der CDU, gut drei Jahre länger als Konrad Adenauer. Nur Helmut Kohl hat die Christdemokraten noch länger geführt, stand ein Vierteljahrhundert an der Spitze. Und bei den anderen Parteien kann man von solchen Amtszeiten nur träumen.

Fast ungläubig blickte Merkel an jenem 10. April 2000 in den Saal. Gerade hatten sie die Delegierten in Essen mit knapp 96 Prozent ohne Gegenkandidaten zur neuen Parteivorsitzenden gewählt und feierten sie stürmisch. "Kohls Mädchen" ganz oben, Kohls Enkel im Abseits. Roland Koch, Günther Oettinger oder Peter Müller, erfahrene CDU-Landesfürsten mit Hausmacht und mächtigen Netzwerken, dazu Landeschefs wie Jürgen Rüttgers oder Christian Wulff, lauerten weiter in der zweiten Reihe: Mit Hilfe von Wolfgang Schäuble und einiger seiner Vertrauten ging Merkel als einzige Kandidatin ins Rennen und wurde auf fünf Regionalkonferenzen bereits vor dem Parteitag als neue Hoffnung der gebeutelten CDU gefeiert. Die Partei litt damals unter den Folgen der Spendenaffäre.

Eineinhalb Jahrzehnte lang stand Merkel relativ unangefochten an der Spitze der Partei, ließ ihre Rivalen alle hinter sich, führte nicht nur die CDU, sondern als Kanzlerin auch die Bundesregierung. 2002 bereits hätte sie gerne nach der Kanzlerkandidatur gegriffen, musste aber CSU-Chef Edmund Stoiber den Vortritt lassen, der schließlich bei der Bundestagswahl gegen Kanzler Schröder verlor. Merkel ließ sich ihren Verzicht mit dem Fraktionsvorsitz honorieren und räumte damit gleichzeitig ihren Rivalen Friedrich Merz aus dem Weg, der sie jetzt beerben und nach seinem Rückzug aus der Bundespolitik 2009 ein Comeback feiern will.

Von dem Reformeifer des Leipziger Parteitags 2003 hatte sich CDU-Chefin Merkel spätestens nach der Bundestagswahl 2005 schnell wieder verabschiedet. Gerade so konnte sich Merkel trotz eines schlechten Ergebnisses ihrer Partei in die Große Koalition und ins Kanzleramt retten. Aus der Radikalreformerin und Anhängerin der Kopfpauschale, die gemeinsam mit der FDP "durchregieren" wollte, wurde die Moderatorin, die abwartet, Argumente abwägt und erst im letzten Moment entscheidet.

Unter Merkel ist die CDU moderner geworden, Kritiker würden sagen: beliebiger. Atomausstieg und Energiewende ("Klimakanzlerin"), Kurswechsel beim Thema Integration und Einwanderung, Abschied von der Wehrpflicht, Wende in der Frauen- und Familienpolitik, Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, gesetzlicher Mindestlohn und Rente mit 63 - die CDU-Chefin räumte mit alter CDU-Programmatik auf, rückte die Partei mehr nach links in die Mitte. Ihre Kritiker, allen voran Friedrich Merz, warfen ihr dafür eine "Sozialdemokratisierung der CDU" vor.

Die Parteichefin und ihre Generalsekretäre arbeiteten in den 18 Jahren daran, neue Wählerschichten zu gewinnen. Die Umfragen auf Bundesebene mit 42 Prozent und die nur knapp verpasste absolute Mehrheit bei der Bundestagswahl 2013 scheinen ihr Recht zu geben. Merkel und ihre Parteistrategen halten nicht viel vom alten Freund-Feind-Denken aus Zeiten Helmut Kohls. Keine Haudrauf-Rhetorik mehr, keine Rote-Socken-Kampagne wie in den Anfangstagen, weniger Pathos, mehr Pragmatismus.

Merkels moderater Kurs und ihre Neuausrichtung der Partei stießen allerdings nicht überall auf Begeisterung. Zu wenig Konservatives, zu wenig klares Profil, zu wenig Kante und zu viel Konsens, keine klare wirtschaftliche Programmatik und ein falscher Euro-Rettungskurs, so die Kritik - nicht nur am rechten Rand, auch auf dem Wirtschafts- und Mittelstandsflügel rumorte es immer wieder. Die Parteichefin nahm es lange scheinbar gelassen. "Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial", beschreibt sie einmal ihre Position. Gerade die Bandbreite der CDU mache die Stärke der Partei aus.

Als 2015 der Syrien-Krieg eskaliert, wird Merkel mit ihrer Politik der offenen Grenzen zur "Flüchtlingskanzlerin". Ihr Satz "Wir schaffen das" und die Weigerung, die Grenzen zu schließen, stoßen auf immer breitere Kritik und Widerstand auch in den eigenen Reihen. Die Union verliert Wählerinnen und Wähler an die AfD, auch in der Partei werden Stimmen laut, die ihren Rückzug und einen Wechsel fordern.

Doch ans Aufhören denkt Merkel nicht, tritt bei der Bundestagswahl 2017 noch einmal als Spitzenkandidatin an. Die Union erzielt das zweitschlechteste Ergebnis seit 1949.

Nur mit Mühe gelingt es, nach dem Scheitern der "Jamaika"-Sondierungen mit FDP und Grünen im zweiten Anlauf nach langwierigen Verhandlungen wieder eine Regierung mit der SPD zu bilden, das dritte Bündnis dieser Art unter Merkel. Nach einer Serie von Wahlschlappen in den Ländern kündigt Merkel schließlich am Tag nach der Hessen-Wahl ihren Rückzug vom Parteivorsitz an. Das Rennen um die Nachfolge ist eröffnet. Eine Ostdeutsche als CDU-Chefin und Bundeskanzlerin - eine Erfolgsstory, an die sie damals, im Jahr 2000 in Essen, wohl selbst so nicht recht geglaubt hatte.