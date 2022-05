Von Sophia Stoye

Heidelberg. Menschen klammern sich an die Leitern von Flugzeugen, Mütter mit Kindern im Arm drängen sich durch die Massen, während im Hintergrund Schüsse fallen – und leblose Körper am Gate liegen. Die Bilder des Kabuler Flughafens, die in den Tagen nach dem 15. August 2021 um die Welt gingen, sind noch nicht vergessen. Doch die Schicksale jener Menschen schon, sagt Journalistin Natalie Amiri. Die Afghanistan-Expertin bereiste das Land 100 Tage nach der Machtübernahme der Taliban.

Journalistin Natalie Amiri. Foto: Rothe

"Es ist eines unserer größten Versagen", sagt Amiri bestimmt, im Interkulturellen Zentrum Heidelberg vor etwa 120 Zuhörern. Die Journalistin selbst wollte das verhindern. Vergebens. Sie schickte im August 2021 eine Liste schutzbedürftiger Menschen an das deutsche Innenministerium. Über 90 Namen – vor allem von Frauen – stehen darauf. "Keine deutschen Ortskräfte, sondern Menschen, die den Kopf für unsere Demokratie riskiert haben", so Amiri. Journalistinnen, Fotografinnen, Politikerinnen und Anwältinnen.

48 Stunden stehen diese Frauen am Gate und kommen nicht durch, während eine Bundeswehrmaschine nahezu leer zurück nach Deutschland fliegt. Die deutschen Soldaten ziehen sich vom Flughafen zurück – und die Frauen müssen sich wieder in Kabul verstecken, berichtet Amiri immer noch fassungslos.

Die Wahrheit hinter dem Versagen: "Diejenigen, die bisher noch nicht auf anderem Wege fliehen konnten, müssen sich noch immer verstecken." Alles andere könnte der Tod bedeuten. Denn seit der Machtübernahme der Taliban vor über acht Monaten werden Frauen, die in der Öffentlichkeit standen oder mit dem Westen zusammen arbeiteten, gejagt und mitunter getötet.

Die Lage der Frauen hat sich dramatisch verschlechtert: Draußen müssen sie sich mit einer Burka komplett verhüllen, lediglich ein Schlitz für die Augen bleibt frei. Entgegen der Versprechungen der Taliban sind die Mädchenschulen nach wie vor geschlossen und viele junge Frauen fürchten, mit einem fremden Taliban-Kämpfer zwangsverheiratet zu werden.

Fast alle Frauen haben ihre Arbeit verloren und dürfen ihre Ausbildung nicht fortsetzen. "Auch Männern wurden viele Freiheiten genommen. Generell haben die Menschen hier keine Freiheiten mehr", schreibt eine afghanische Friedensaktivistin Amiri. Zudem sei die Wirtschaft ruiniert, Gehälter würden nicht mehr ausbezahlt und vielen Menschen fehle Brot zum Essen.

Amiri zufolge gibt es sogar Dörfer, in denen Bewohner nur noch eine Niere haben, weil sie die andere verkauften – der Organhandel floriert. Amiris trauriger Befund: "Wir bekommen es gerade nicht mit, aber dieses Land befindet sich in einer der schlimmsten humanitären Katastrophen."

Und im Schatten des Ukraine-Kriegs verschlechtere sich die Lage in Afghanistan sogar noch weiter. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die mit den Taliban verfeindet ist, finde mit wachsender Unzufriedenheit der afghanischen Bevölkerung auch mehr Zulauf. Erst vor Kurzem verübte der afghanische IS-Ableger IS-Khorasan Anschläge in mehreren afghanischen Großstädten – unter anderem explodierten während eines Gebets Bomben in zwei Moscheen.

In der Wiedererstarkung des IS – diesmal als afghanischer Ableger – sieht Amiri auch ein Problem für die Sicherheit in Europa: Während die Taliban nur innerhalb Afghanistans Anschläge verübten, plane der IS auch Attentate im Ausland. Die Journalistin zeigt sich überzeugt: "Deren Ziel sind wir."