Mitglieder der Taliban gehen durch Kabul. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben Deutschland und andere westliche Staaten begonnen, in großer Eile ihre Staatsbürger und gefährdete afghanische Ortskräfte auszufliegen. Foto: -/XinHua/dpa

Von Gernot Heller, RNZ Berlin, Martina Herzog und Michael Fischer

Berlin. "Es ist jetzt die Stunde der Rettung", sagt Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und nennt es das "größte Debakel, das die Nato seit ihrer Gründung erleidet". Kanzlerin Angela Merkel spricht von "bitteren Stunden". Die schnelle Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan hat nicht nur die Welt, sondern auch die deutsche Politik in Hektik gestürzt. Die Bundesregierung schickte gestern, "längst überfällig", wie Laschet mit leiser Kritik anmerkt, die ersten Maschinen Richtung Kabul.

Doch der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in der afghanischen Hauptstadt Kabul verzögerte sich zunächst. Zwei Militärtransporter vom Typ A400M wurden aufgehalten, weil sie wegen des Chaos auf dem Flughafen Kabul dort nicht landen konnten. Sie hingen deswegen nach einer Zwischenlandung zunächst aufgetankt im aserbaidschanischen Baku fest. Ein Transportflugzeug setzte schließlich am späten Montagabend auf der zeitweise gesperrten Rollbahn auf, um deutsche Staatsbürger in Sicherheit zu bringen.

Es ist die bislang wohl größte Mission dieser Art der Bundeswehr – und eine besonders brisante. "Fest steht: Es ist ein gefährlicher Einsatz für unsere Soldaten", schrieb das Verteidigungsministerium auf Twitter. Die Bundeswehr war erst Ende Juni nach einem 20-jährigen Einsatz aus Afghanistan abgezogen. Sie werde mit einem robusten Mandat "solange es die Möglichkeiten vor Ort zulassen, so viele Menschen wie möglich aus Kabul, aus Afghanistan rausholen. Das ist der Auftrag der Bundeswehr", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dies hänge extrem von der Unterstützung durch die US-Seite ab.

Kanzlerin Merkel sagte bei einer Sitzung des CDU-Vorstands, die Bundesregierung habe vor Monaten bereits 2500 Ortskräfte in Afghanistan identifiziert. Bei 600 davon wisse man derzeit nicht, ob sie in Drittstaaten seien. Weitere 2000 Menschen habe die Bundesregierung identifiziert, die ebenfalls ausreisen sollten, wie etwa Menschenrechtler und Anwälte. Insgesamt gehe es bei dieser Gruppe um 10.000 Menschen, da die Familienmitglieder mitgerechnet würden.

Nach Angaben von Außenminister Heiko Maas (SPD) wird ein "operatives Kernteam" der Botschaft in Kabul am militärisch gesicherten Teil des Flughafens bleiben, um die Arbeitsfähigkeit der Botschaft zu erhalten und um die weiteren Evakuierungsmaßnahmen mit begleiten zu können. Das eigentliche Botschaftsgebäude wurde geschlossen. "Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen", sagte Maas. "Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen."

In der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch soll das Mandat für den Bundeswehreinsatz beschlossen werden. In der darauffolgenden Woche soll dann der Bundestag darüber beraten und entscheiden. Am 25. August kommt das Parlament ohnehin zu einer Sondersitzung zusammen, um die Hilfen für die Hochwassergebiete zu beschließen. Dann soll auch der Evakuierungseinsatz auf die Tagesordnung kommen. Bei Gefahr im Verzug können bewaffnete Bundeswehreinsätze wie in diesem Fall auch nachträglich vom Parlament mandatiert werden. Zudem soll der Verteidigungsausschuss des Bundestags noch in dieser Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock drängte auf Tempo bei den Evakuierungen. "Es geht um Stunden, es geht um Tage." Der Bundesregierung und namentlich dem Auswärtigen Amt warf sie vor, viel zu lange die "Augen vor der Realität verschlossen" und Warnungen ignoriert zu haben.

Der Fraktionsgeschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, nannte das Agieren von Maas "skandalös". Korte warf dem Außenminister vor, Menschenleben zu gefährden. "Die Bundesregierung muss erklären, wie sie die dramatische Zuspitzung derart verschlafen konnte und warum sie so schlecht auf die Evakuierung vorbereitet war", erklärte der FDP-Außenpolitiker Bijan Djir-Sarai.