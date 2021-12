Da geht es also dahin, das Jahr 2021. Man kann nicht sagen, dass wir es vermissen werden. Wer an Silvester 2020 dachte, das neue Jahr könne immerhin nicht noch besch...eidener werden, wurde eines Besseren belehrt. Ebenso alle, die damals dachten: "Jetzt haben wir einen Impfstoff, im Frühjahr sind wir mit Corona durch." Von wegen. Immerhin haben wir alle etwas gelernt in diesem Jahr – und wenn es auch nur ein paar griechische Buchstaben sind. Zum Glück war Corona nicht das einzige Thema: Es gab schließlich auch noch den Sturm aufs Kapitol, eine Flutkatastrophe, das Afghanistan-Desaster, die Flüchtlingskrise von Belarus und eine verkorkste EM. Wenigstens kann das nächste Jahr nicht noch schlechter werden. Wobei: Man soll das Jahr nicht vor dem Silvesterabend loben.