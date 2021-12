In Sachen Planungsrecht und erst recht bei der Energiewende will die Ampel mächtig Gas geben. Nein, schiefes Bild. Tempo machen, das war es! Dafür hauen SPD, FDP und Grüne bei einem anderen Thema überraschend nun doch ein Tempolimit rein: bei der Cannabis-Freigabe. Das gehen wir dann gaaanz entspannt an... Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und wer glaubt, es würde nur deswegen gut, weil es lange währt. Die Pandemie währt ja nun auch schon zwei Jahre und wird nicht besser dadurch. Stellen wir uns also schonmal drauf ein, wie wir uns an Silvester 2022, wieder mit Böllerverbot, immer noch per Videocall zuprosten und uns neben dem guten Rutsch wünschen, dass bitte bald der an Rho, Phi, Psi oder Omega angepasste Impfstoff fertig wird. Und gut natürlich auch.