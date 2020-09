Ein Desaster kommt selten allein. Dass bei der Polizei – in NRW, Hessen, Bayern – rechte Chatgruppen aufgeflogen sind, ist schon für sich ein dicker Hund, der nicht unter den Teppich gekehrt werden darf. Während bei der Polizei in München gerade ein Drogensumpf ans Licht kommt. Da gerät sogar der Scherz zur Realsatire. Am Stachus wird ein Autofahrer angehalten: Polizeikontrolle! Alkohol, Drogen? – Nein danke, aber ein Kaffee mit Milch wäre recht … Oder kann es sogar sein, dass zugekokste Beamte am PC rechten Mist verbreiten? Apropos: Dortmund ist Deutschlands Kokain-Hauptstadt, ein Stück weit vor München. Das sagt nicht die Polizei. Das verrät die unbestechliche Rückstands-Probe im Abwasser der Städte. Muss man sich dabei was denken?