Das englische Königshaus ist auch nicht mehr ganz das, was es mal war. Wie könnte es sonst einen angehenden Butler im Netz öffentlich suchen müssen? Wer den Roman des Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro über die Würde des vorbehaltlosen Dienens am Beispiel des britischen Butlers Stevens gelesen hat, kann sich über die banale Stellenausschreibung nur wundern. Ach ja: "Was vom Tage übrig blieb", lautet der Titel des Buches. Womöglich liegt das Problem der heutigen Butlerfindung darin, was bei einem solchen Hammer-Job, der sich zwischen Altenpflege und Familientherapie bewegt, von 19.935 Pfund und 80 Cent (22.714 Euro) im Jahr übrig bleibt. Ein royaler Hungerlohn. Kein Wunder, wenn es später heißt: Die undichte Stelle war wieder der Butler.