Wir passen uns an ein anderes, von der ständigen Bedrohung geprägtes Leben an. Wo man schon zusammenzuckt, wenn im Fernsehen Menschenansammlungen mit mehr als zwei Personen auftreten. Oder Schauspieler, die unbedingt erkannt werden wollen, ohne Schutzmaske ihre Texte anderen ins Gesicht schleudern. Was heute an versuchte Körperverletzung grenzt. Vom Neid auf filmisch konservierte Menschen, die frisch vom Friseur kommen, ganz zu schweigen. Wir starren auf Zahlen und schöpfen Mut aus Nebensätzen des Robert-Koch-Präsidenten: "Mein Optimismus ist noch immer da." Möge er dort bleiben! Während draußen der Frühling fast unbemerkt sein blaues Band flattern und Pollen fliegen lässt. Gegen diese helfen übrigens die selbstgenähten Schutzmasken.