Keine einzige Frage konnte das Triell 2.0 überzeugend beantworten. Nicht einmal jene, ob Scholz am Ende mit der Linken zusammengehen würde. Trielli, triella. Das gespielte Kräftemessen mit klar verteilten Rollen hatte daher etwas von einem Schaukampf, bei dem zwei im Vorfeld beschädigte Paralympics-Teilnehmer gegen Super-Scholz im demoskopisch gestützten Stabhochsprung antraten. Der Favorit mag Dreck am Stecken haben. Aber dieser berührt ihn selbst ja nicht. Laschet als Angreifer und "Unsympath" hat hingegen auch noch den alten Satz von Heiner Geißler gegen sich: Nicht die Taten bewegen die Menschen, sondern die Worte über die Taten. In dieser Disziplin war die SPD stets besser als die halbherzig hinter ihrem Mann versammelte Union.