Wie sang doch der große bajuwarische Nationaldichter Hans Söllner beschwingt-bekifft über seine Landsleute? "Jedn Fehler, den moch mer glei dreimol – aber lerne der ma nix!" Insofern zeichnet es Joshua Kimmich mehr als jeder Meistertitel aus, dass er sich ganz offen zu einem bekennt und seine Schlüsse daraus ziehen will. Sehr zur Nachahmung empfohlen! Dem Wunsch, nicht weiter darauf rumzuhacken, kommen wir gerne nach. Also keine Witze mehr über das Risiko von Querdenkerpässen vor dem eigenen Strafraum. Keine Häme in der Richtung, dass über die Langzeitfolgen von Covid-19 bei Leistungssportlern durchaus schon Erfahrungswerte vorlagen. Wirklich nicht. Belassen wir es bei einem einfachen: Gute Besserung! Und: Willkommen im Club.