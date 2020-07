Nichts bleibt, wie es ist? Diesen alten Hut von Marc Aurel kann man an den Nagel hängen. Jetzt heißt es: Nichts ist mehr, wie es mal war. Auch in den beginnenden Ferien nicht. Und die guten Nachrichten, die mit "Heureka!", dem Ausruf des Archimedes von Syrakus beginnen würden, lassen auf sich warten. Dieser soll, nachdem er in der Badewanne das Prinzip über die Auftriebskraft eines Körpers im Wasser gefunden hatte, also: warum etwas überhaupt schwimmt – nackt durch die Stadt gerannt sein, immer wieder rufend: Heureka – ich habe es gefunden! Das erwarten wir von den Forschern, die einen Corona-Impfstoff suchen, zwar nicht – dass sie nackt durch Tübingen oder Mainz laufen. Aber für jede gute Teil-Nachricht wäre man natürlich dankbar.