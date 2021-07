Fans von Star Wars müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen. WRKdoBw. Klingt wie der Schwippschwager des Cousins dritten Grades von R2D2. Ist aber das dienstliche Kürzel des Weltraumkommandos der Bundeswehr. Konsequent, dass auch unsere Generäle mal nach Sternen greifen. Oder nach etwas Satellitenschrott im erdnahen Orbit. Waffen und Weltraum, das gehört nicht erst seit Ronald Reagan zusammen. Schon die Nasa setzte auf die mutigsten Kampfpiloten. Und wer baute bei Jules Verne die erste Mondrakete? Der Gun Club! Wobei der Bundeswehr ja noch der taugliche Nachfolger für ihr G36 fehlt. Aber in einer Woche ist Jeff Bezos im All. Danach liefert Amazon Prime bestimmt auch in die Umlaufbahn. Schneller als jedes Bundesamt für Beschaffungswesen.