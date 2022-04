Der russische Kriegsverbrecher (15 Jahre Lager) konnte seine Spezial-Parade auf dem Roten Platz am 1. April noch nicht veranstalten. Denn sein Überfall (30 Jahre Lager) quält zwar seit sechs Wochen die Ukraine, verfehlte aber das Blitzkriegsziel deutlich (45 Jahre Lager). Und was hätte er den gehirngespülten Landsleuten schon zeigen können? Zehntausend Leichenwagen mit Kanonenfutter. Gefolgt vom Heer weinender russischer Mütter. Sodann Tieflader mit Trümmern zerstörter Panzer und Raketenwerfer. Und dazu jede Menge demontierte Öl- und Gasleitungen, die bezahltechnisch ev. bald überflüssig werden. Wäre jedoch ein verdammt starkes Signal gegen den Krieg geworden (60 Jahre Lager). Jetzt reicht’s aber. So schön ist Sibirien auch wieder nicht.