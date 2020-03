Händeschütteln. Flyerverteilen. Klinkenputzen. Das Virus straft alle Lügen, die sagen, Politiker hätten in ihrer Hauptstadtblase keinen Kontakt zum Volk. Siehe da: Auch sie erwischt Sars-CoV-2 (das mit Prognosen von 60 bis 70 Prozent auch gesunde Parteichefs vor Neid erblassen lässt). Deshalb werden jetzt "Anne Will" oder das TV-Duell in den USA (Hauptrolle: zwei Männer aus der Risikogruppe Ü 70) als Geisterspiele vor leeren Studiorängen ausgetragen. Und Spiele braucht das Volk wie Nudeln im Keller. Das weiß der Gesundheitsminister, der den Showdown namens CDU-Parteitag nicht absagen will. Vorschlag: Macht eine Art Quarantäne-Konklave daraus. 14 Tage. Jede Woche wird einer rausgewählt. Wenn erst alle Feste und aller Sport abgesagt sind, gibt das Topquoten!