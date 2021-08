Was wären wir ohne unsere Großdenker? Ein Volk von rumnölenden Querdenkern oder freisinnigen Aiwangern vielleicht, deren Vollpfostigkeit sprachlos machen kann. Ihnen hat der Philosoph Peter Sloterdijk gerade den Satz ins leere Impfbuch geschrieben: Sie machen miteinander euphorische Erfahrungen des gemeinsamen privilegierten Zugangs zur Wahrheit - und erleben in ihrem Selbstgenuss wahre Räusche des Irrsinns. Wunderbar formuliert. Doch soll die Gemeinschaft solche Zustände der Besoffenheit weiterhin bezahlen, während das rettende Vakzin verrottet? Der Gratistest als Ersatz für die verweigerte Impfung ist bald passé. Das sehen auch Spahn und Scholz richtig so. Auf die Meinung von Kandidat Lachet dazu warten wir noch bis zum nächsten Talk.