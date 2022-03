Eine Regel, an der man sich dieser Tage orientieren kann, lautet: Wenn ein Diktator es mit Gefängnisstrafen verbietet, das Wort "Krieg" zu verwenden, ist das ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass gerade ein Krieg stattfindet. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Putin seine Orgie der Gewalt als "Spezialoperation" bezeichnet. Das erinnert an Ereignisse wie die Dreißigjährige Spezialoperation und die beiden Weltspezialoperationen. Oder an Meisterwerke wie Homers "Trojanische Spezialoperation" und Dostojewskis "Spezialoperation und Frieden". Aber auch in Russland scheinen sich viele nicht von dieser Spezialwortwahl täuschen zu lassen. Bleibt also zu hoffen, dass Putin doch noch gestoppt wird – ehe er den roten Spezialknopf drückt.