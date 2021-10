Sie wollten die Kontrolle zurückhaben. Das war das zentrale Versprechen beim Brexit – neben irgendwelchen Fantastillionenbeträgen, die man künftig ins Gesundheitssystem stecken könnte, und dem allgemeinen Recht auf grundsätzliches Dagegensein. Jetzt wird aber so langsam klar, wie Kontrolle aussieht. Da wünscht man sich doch ganz schnell den Kontrollverlust herbei. Aber wenn man halt im Trumpschen Sinn sein Land wiederhaben will, dann will man es auch für sich alleine haben. Dann fehlen schnell die Leute, die Benzin ausfahren oder den Müll wegräumen oder die Schweine schlachten. Ist aber vielleicht auch gar nicht schlimm. Aufgrund des Würstchen-Streits mit der bösen EU könnten sie das Fleisch ja nicht mal exportieren.