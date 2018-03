Was das Leben mit uns macht, lässt sich wunderbar daran ablesen, wie Kinder und Erwachsene Weihnachten entgegensehen. Die einen zählen ungeduldig die letzten Nächte - frei von der Verantwortung für das familiäre Schlüsselereignis. Für die anderen beginnt heute eine Rennwoche ohne Boxenstopp. Von einem individuell verschiedenen Zeitpunkt heute Abend bis zum Befeuern des Tannenbaums gerechnet: 6 Tage, bzw. 144 Stunden oder 8640 Minuten. Das Phänomen der gefühlten zeitlichen Verdichtung hat einen Ausdruck im Spruch gefunden: Weihnachten kommt immer so plötzlich. Aber so ist es. Und wird es wieder sein. Auch wenn wir sicher vorhersagen können, dass Weihnachten 2018 von heute an erst in 371 Tagen wieder plötzlich vor der Tür stehen wird.