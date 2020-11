Es braucht eine dicke Karotte vor der Nase, um im Kampf gegen das Virus (noch) nicht nachzulassen. Die "Rettung des Weihnachtsfestes" ist so ein Versprechen. Und dahinter, falls man das übersteht, rückt die erlösende Impfung ins Blickfeld. Aber um nicht wie der Vater im "Erlkönig" zu enden, dessen Parforce-Ritt das Kind im Arm dann doch nicht rettete, setzt die Kanzlerin in Zielgruppen-gerechten Spots auf Helden der Faulheit. Jugendliche, die statt Party zu machen, daheim auf der Couch die Pandemie aussitzen: Wir taten nichts, absolut gar nichts … Wobei sie als arg geprüfte Heldin an der Corona-Front sicher um das deutsche Sprichwort weiß: Müßiggang ist eine schwere Arbeit. Vor allem, wenn man solche Helfer in den 16 Bundesländern hat.