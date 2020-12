Diesmal keine Rekord-Infektionszahlen oder R-Werte: Die Deutschen haben seit März laut Robert-Koch-Institut im Schnitt ein Kilo zugelegt. Macht 80.000 Tonnen in Fett umgewandelte Not- und Hamstervorräte. Denn das RKI hat auch einen suboptimalen Nahrungs-Mix diagnostiziert. Sprich: Nudeln, Eintöpfe, Mehlspeisen. An Bewegung hat es ebenfalls gemangelt. Die diversen Lockdowns sind offenbar als Aufforderung missverstanden worden, auch Anstrengungen zu vermeiden. Dabei steht mit Weihnachten die größte Herausforderung erst noch bevor. Doch auf dem kurzen Weg zum zweiten oder dritten statistischen Kilo wird uns vermutlich der große Gewissens-Rettungsschirm vor Selbstvorwürfen schützen: Man gönnt sich in diesen Notzeiten ja sonst nichts ...