Es ist ruhig geworden um den Berliner "Fluchhafen", der am 31. Oktober, in genau 253 Tagen, abheben soll. Die Unaufgeregtheit mag daran liegen, dass nach 14 Jahren Bau- und Stauzeit der Überraschungseffekt verflogen ist. Und außerdem beansprucht u.a. der Corona-Virus unsere Aufmerksamkeit. Auf allen Kanälen. Dort fand sich auch dies: Die Chinesen haben in zehn Tagen eine Mega-Klinik aus dem Boden gestampft. Was in Berlin jemand auf die Idee brachte, sie könnten auch den BER fertigstellen. Aus China traf leider eine Absage ein: Wegen einer Nachtschicht kommen wir nicht rüber … Dann nicht. Unterdessen hat Elon Musk im Tesla-Wald von Brandenburg seine erste Deutschstunde erlebt. Der Stoff für German Qualitäts-Komik geht also nicht aus.