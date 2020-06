Wenn ab Montag 11.000 Deutsche als Vorhut Richtung Balearen aufbrechen dürfen, die meisten zum "17.Bundesland Mallorca", ist das mehr Normalisierung, als wenn Thüringen seine 25. Corona-Verordnung mit Lockerungen des Lockdowns raushaut. Denn Malle auf Probe ist für beide Seiten spannend: Für viele Mallorquiner, deren Existenz daran hängt. Für die Deutschen, die zwischen El Arenal und Alcudia finden, was ihr kleines Dauerfernweh per Billigflug zu einer der schönsten mediterranen Inseln heilt. Gut, mit dem Eimersaufen am Ballermann ist Schluss – kein Schaden. Und Corona bleibt. Aber es ist ein Anfang. Auch wenn 11.000 "Alemanes", im Vergleich zu 4,6 Millionen 2019, vorerst nur ein Tropfen auf die heiße Insel sind. Hoffentlich geht’s gut.