Armin Laschet will das Land entfesseln, sagt er – und dazu, wenn er denn gewählt wird, in Berlin so regieren wie bislang an Rhein und Ruhr. Ob das nun ein Versprechen oder eine Drohung ist, daran scheiden sich noch die Geister. Aber mit Geistern ist es ja so: Sieht man nicht, hört man nicht, gibt’s nicht. Kann man also ignorieren. In der Hinsicht gibt Corona aktuell wieder einen dezenten Hinweis, wie das künftige laschet-faire aussehen dürfte. Die höchste Inzidenzstufe im Öffnungs- und Schließungsplan von NRW hat der große Entfesselungskünstler kurzerhand streichen lassen. Manchmal reicht es halt nicht, hin und wieder ein Auge zuzudrücken. Da muss man schon beide Augen ganz fest verschließen. Und dann durch. Wird schon gut gehen. Hätt et ja noch immer.