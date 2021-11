Hätte Loriot die Corona-Pandemie noch erleben müssen und dazu einen seiner göttlichen Sketche gestrickt, wäre darin bestimmt der geflügelte Satz aus der Nudelnummer vorgekommen: Bitte sagen Sie jetzt nichts! Aber nicht adressiert an Fräulein Hildegard. Sondern an viele Politiker, deren Hauptproblem es offenbar ist, dass sie unter innerem Druck stehen, ständig etwas sagen zu müssen – zum Impfen, Nichtimpfen, zu 2G, 3G oder 3G plus. Denn dabei entsteht erneut, was man grobsprachlich als Seuchen-Kakophonie kennt. Und die Bürger fühlen sich, um im unschönen Bild zu bleiben, wieder mal dem pandemischen Shitstorm ausgesetzt. Deshalb an alle, die es betrifft: Sagen Sie jetzt, zumindest vor dem Krisengipfel nächste Woche, bitte mal nichts!