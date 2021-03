Wenn ein Bremsmanöver den Zusatz "Not" verdient, dann dieses: Erst verkünstelte sich die Zugführer-Lerngruppe (16+1) stundenlang an dem Ding. Halb zogen sie, halb wollten sie lockern. Bis Endzeit-Mutti den Hebel des Handelns ergriff: Home-Ostern, basta. Statt Ostersause Osterpause. Doch wir werden viele Pandemie-Warte brauchen, die erklären können, was wo wie lange gilt. Wobei sich vieles kaum kontrollieren lässt. Zu befürchten ist daher: Der Hase-Igel-Lauf geht weiter. Immer wenn die Politik ankommt, ruft das Virus, bzw. eine Mutante: Ich bin schon da! Dafür bekommen die küstennahen Verlierer des kontaktarmen Reisens einen Seelentrost: Die schnöden Malle-Flüchtlinge sollen sich wenigstens brutal (vorher-nachher) testen lassen. Ätsch.