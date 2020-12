Vieles, was sich früher außerhalb der eigenen vier Wände abgespielt hat, wurde in diesem unvergesslichen Jahr in die Sicherheit der eigenen Wohnung gezwungen: My home is my castle, wie der zum EUgenbrötler mutierende Brite sagt. Man könnte auch, und gerade in diesen Krisentagen, von Home-Arrest sprechen. Für viele war 2020 die eigene Wohnung mit Home-Office und Home-Schooling ohnehin der fast ausschließliche Lebensmittelpunkt und hat dadurch etwas von ihrer exklusiven Gemütlichkeit eingebüßt. Insofern macht das Festtags-Denglisch mit dem bevorstehenden "Home-Christmas" den sprachlichen Kohl – oder die gebratene Gans – und hoffentlich das Virus auch nicht mehr fett. Denn draußen, "bei de Leut", deren Luft wir teilen, lauert die Gefahr.