Wir fühlen uns ertappt, sozusagen höchstrichterlich. Jahrelang haben wir uns besinnungslos in die Apotheken locken lassen und Rezepte eingelöst, was das Zeug hält - alles nur der Gratis-Taschentücher wegen. Wie gut, dass der BGH dem endlich einen Riegel vorschiebt: Keine Werbegeschenke mehr für verschriebene Medikamente. Jetzt muss das nur noch jemand den Kleinsten erklären. Also: Ihr könnt damit aufhören, alle Vierteljahr die Läuse aus dem Kindergarten mitzubringen. Oder Fadenwürmer. Oder Fieber im Wochentakt während der Virensaison von Oktober bis Ostern. Warum? Es gibt dafür keine Traubenzuckerbonbons mehr. Nicht rot, nicht gelb, nicht lila, gar nichts! Verstanden? Nein? Seht ihr, da geht’s euch wie den Großen.