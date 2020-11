In Zeiten des Lockdowns haben viele Menschen mehr Zeit als sonst – bei drastisch eingeschränkten Möglichkeiten. Was aber immer noch geht, sind Corona-Reisen, häufig mit Hilfe darbender Busunternehmen – zwecks Ausübung der Demonstrationsfreiheit. Mal hier, mal dort. Mal ohne, mal mit künstlicher Beregnung wie in Berlin. Dort allerdings feierte auch der Widersinn Triumpfe, indem die Stärkung des Parlaments bei der Pandemiebekämpfung auf Zuruf der AfD mit dem Ermächtigungsgesetz von 33 gleichgesetzt wurde. Der Bock als Gartenbaudirektor. Dreister ist Demokratie – und sind die Opfer der Diktatur noch nicht verhöhnt worden. Seit 33 jedenfalls. Aber sage niemand, er habe nicht gewusst, wofür er da mitläuft. Die Grundrechte sind es nicht.