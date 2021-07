Diese Nachricht hat weniger Furore gemacht als verdient: Die Bundeswehr sucht einen neuen Namen für die Einmannpackung. Das berüchtigte Verzehrpaket, begrenzt genießbar, aber wie mancher Auslandseinsatz fast unbegrenzt haltbar, hat schon einige Minister auf Truppenbesuch das Schaudern gelehrt. Und zuletzt zwei Ministerinnen. Nun soll eine geschlechtsneutrale Bezeichnung her. Nur die Abkürzung EPa muss bleiben. Wir melden die Urheberrechte an der Ein-Personen-Abspeisung an. Und weisen dezent darauf hin, dass noch mehr an der Ausrüstung unserer Männer und Frauen in Uniform einer Entgenderung bedarf. Warum hat der Leopard keine Partnerin? Und wenn Marine-Neulinge ihren Kram im Seebeutel verstauten, wäre das doch viel zeitgemäßer.